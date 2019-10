Perú pide que Belaunde permanezca arrestado

El procurador Anticorrupción del Perú, Joel Segura, afirmó que se pedirá a la justicia boliviana que el ciudadano Martín Belaunde Lossio, permanezca con arresto domiciliario en la ciudad de La Paz, pese a la decisión de Corte Suprema de Justicia peruana que rechazó la solicitud de extradición en su contra.



La autoridad del vecino país explicó que el fallo de la Corte peruana fue respecto al pedido de extradición y no sobre el empresario. Es decir, a este no se le absolvió de ninguno de los delitos (peculado y asociación ilícita para delinquir) por los que se le acusa en la Fiscalía.



"Alegaremos ante el Estado boliviano que lo que ha decidido la Corte Suprema a través de la Sala Penal no es algo definitivo. A Martín Belaunde Lossio no se le ha absuelto, lo que hay es una observación a un cuadernillo de extradición", indicó Segura a la agencia Andina.



También señaló que la decisión de rechazo al refugio pone el caso "en una situación bastante complicada", mientras que en Bolivia, Jorge Valda, uno de los abogados del empresario, presentará hoy una nueva solicitud de libertad irrestricta.