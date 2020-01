Eugenio Derbez le pondrá la voz a Speedy González

Speedy González, el famoso personaje animado conocido como "el ratón más rápido de México", protagonizará una película que contará con la voz del actor Eugenio Derbez, informó este lunes el portal especializado Deadline.



"En México crecimos viendo a Speedy González", explicó el intérprete mexicano a Deadline acerca de este proyecto.



"Era como un superhéroe para nosotros, o quizás era más un revolucionario como Simón Bolívar o Pancho Villa. Se mantenía alerta por la gente sencilla, pero de manera fanfarrona y con debilidad por las señoritas", añadió Derbez.



Derbez aseguró también que estaba "realmente entusiasmado" por poder trasladar las aventuras de Speedy González "a la gran pantalla".



"Y, además de ser mexicano, mi nombre completo es Eugenio Derbez González y tengo grandes orejas. El cásting no podía ser mejor", bromeó.



El proyecto, que llevará al cine al célebre personaje de Looney Tunes, se encuentra en fase de desarrollo, corre a cargo de Warner Bros, será producido por Dylan Sellers, Eugenio Derbez y Ben Odell, y de su guion se encargará Hank Nelken.



Speedy González adquirió fama gracias al cortometraje de 1955 rodado por Friz Freleng y Hawley Pratt sobre el pequeño héroe, cuyo enemigo, tan conocido como él, era el gato Silvestre.



Ese trabajo, en el que González decía por primera vez sus expresiones más famosas ("¡Ándale!, ¡Ándale!, ¡Arriba!, ¡Arriba!"), ganó el Óscar al mejor cortometraje animado e incluso Pat Boone escribió una canción sobre el felino en 1962.



A lo largo de los años, Speedy ha aparecido en películas como "Who Framed Roger Rabbit" (1988), "Space Jam" (1996) y "Looney Tunes: Back in Action" (2003).



Sin embargo, el personaje en ocasiones ha estado acompañado por cierta polémica, ya que hay quien considera que representa un estereotipo ofensivo de los mexicanos, además de ser un mal ejemplo para los niños porque sus amigos fuman y beben.