7 tips para que le saques el jugo al ‘Black Friday’

El "boom" del ‘Viernes Negro’ (Black Friday) ha llegado con fuerza y ¡ojo! que ésta no es la primera vez que se lo realiza en Bolivia. Estados Unidos es el creador de esta ‘locura’ de rebajas de precios que se efectúa todos los cuartos viernes de noviembre.



Los descuentos en el país del norte llegan hasta el 80%, situación que hace que esta jornada sea una de las más esperadas de todo el año. En nuestro país, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, los comercios lanzaron su artillería publicitaria con anticipación y para este viernes, están listos para ‘echar la casa por la ventana’.



Sin embargo, no se trata de comprar a lo loco, sino de hacerlo de forma inteligente. El especialista en marketing Mariano Cabrera Lanfranconi da siete tips para que logres un ‘Black Friday’ exitoso y no "mueras" en en el intento.



1.- Analizar a conciencia los precios. Hay varios comercios que tienden a inflar los costos de sus productos entre un 30 y 40%, para que al ofrecer descuentos, realmente termines pagando el precio que estaba hace meses atrás. Esta práctica no va con el espíritu del ‘Black Friday’, pero sucede, así que… ¡analiza precios!,

2.- Presta atención a las campañas mediáticas. Las empresas, para publicitar sus productos, eligen medios diferentes ya sea radio, televisión, periódicos y redes sociales. El estar atento a estos anuncios te permitirá entender mejor el panorama de ofertas e identificar lo que te interesa.,

3.- Elige qué tipo de descuento quieres. Volvemos a recordarte que el ‘Viernes Negro’ es el día de los mayores descuentos del año, entonces decide si quieres comprar con un 10 o 20% de rebaja, aunque te recomendamos optar por un 30 o 40% o más, así valdrá la pena la ‘movida’ comercial.,

4.- Ataca a tus marcas favoritas. Esta jornada encontrarás ofertas de todo y para todos, no te desesperes. Enlista lo que compras o necesitas a menudo y lánzate primero por ello.

5.- Aprovecha los lugares masivos. Ve a los grandes centros comerciales donde las marcas se están literalmente ‘matando’ con los descuentos. Esto se traduce en ganancia para tu bolsillo y con seguridad que allí comprarás más con menos dinero.,

6.- No confundas ‘Black Friday’ con Navidad. Aunque parezca insólita esta recomendación pero pasa. No hagas de este día un ‘viernes negro’ para tus ahorros y llegues a fin de año con la billetera vacía. Te recordamos que los latinos somos regalones y Navidad se presta para ello.,

7.- Finalmente… ¡prepárate para el ‘Black Friday’! Es el último consejo pero no por ello el menos importante. Si quieres aprovechar los descuentos de este día, ahorra con anticipación. Toma en cuenta que este evento se repite cada año, todos los cuartos viernes de noviembre, entonces... ¡prepárate!