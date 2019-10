Una pelea de almohadas deja 30 heridos en EEUU

La pelea de almohadas con la que cada año despiden el verano los alumnos de la prestigiosa academia militar de West Point (Nueva York, EEUU) dejó en esta ocasión 30 heridos después de que algunos de los participantes rellenaran cojines con objetos duros.



Según informó este sábado The New York Times, la tradicional celebración se saldó con al menos una pierna rota, varios hombros dislocados y decenas de traumatismos craneales.



La pelea tuvo lugar el pasado 20 de agosto, pero West Point no confirmó lo ocurrido hasta esta semana, después de que aparecieran en internet imágenes del suceso.



La batalla de almohadas se celebra en la academia desde hace más de un siglo, organizada por los alumnos de primer año como una forma

de festejar el fin de su entrenamiento veraniego.



Habitualmente se les exige a los participantes usar cascos para proteger su cabeza, según dijo un portavoz de la academia a The New York Times, pero en esta ocasión aparentemente algunos alumnos los

utilizaron como arma, metiéndolos dentro de las almohadas junto a

otros objetos contundentes.



West Point, en la que se forman muchos de los altos mandos del

Ejército estadounidense, está investigando lo sucedido y por ahora

ningún estudiante ha sido castigado.