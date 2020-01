Raúl Hevia descarta sobreprecio en compra de equipos

Luego de la denuncia de la concejala del Movimiento al Socialismo Mélody Tellez, pidiendo que se investigue presuntas irregularidades en la compra de equipos para hospitales de segundo nivel, el exsecretario de Desarrollo Humano, Raúl Hevia, rechazó las acusaciones de sobreprecio.



Hevia aclaró que las compras se hicieron siguiendo las normas establecidas para estos procesos. La adquisición de tomógrafos, según remarcó, se hizo en cumplimiento a una ley de emergencia y el costo de cada uno fue de Bs 1,7 millones y no de $us 400.000, como se dio a conocer.



También manifestó que la compra de los equipos se hizo cuando los hospitales de segundo nivel ya estaban funcionando. De todas formas, adelantó que si el Ministerio Público lo convoca a declarar acudirá a presentar los descargos necesarios.



Por la mañana la concejala masista Mélody Tellez llegó hasta la Fiscalía de Distrito, a sentar una denuncia para que se investigue supuesto sobreprecio en la compra de los equipos donde se contemplan cuatro tomógrafos. Ella pidió que se llame a Hevia a declarar, porque cuando fungía en el cargo de Desarrollo Humano no atendió las peticiones de informes que ella le hizo.