Intenta vencer secundaria tras aplazarse 46 veces

Al indio Charan Yadav, de 77 años, se le atraganta el último curso de secundaria desde 1968, pero lejos de desistir se volverá a presentar de nuevo en un colegio del oeste de la India tras 46 intentos fallidos, informó hoy un diario local.



"Todos los años me pasa que apruebo algunas asignaturas y suspendo otras. Por ejemplo, si consigo puntuación suficiente en matemáticas o ciencias, fallo en hindi e inglés. En esta ocasión espero aprobarlas todas", explicó Yadav al rotativo Times of India.



El septuagenario vive solo en una antigua casa en Khohari, un pequeño pueblo del estado de Rajastán (noroeste), donde subsiste con una pensión del Gobierno y la comida que recibe como limosna de un templo cercano.



A pesar de las burlas de algunos vecinos por los continuos fracasos, Yaday afirmó que no es de los que se da por vencido fácilmente, aunque solo sea para poner fin a su soltería.



Y es que el anciano se prometió en su juventud que nunca se casaría hasta que lograra superar el ansiado curso, un logro que estuvo apunto de alcanzar en 1995, cuando únicamente las matemáticas se interpusieron en su camino.



"En esta ocasión algunos profesores me han dado clases particulares", remató Yadav, más confiado que nunca a medida que la cuenta atrás se aproxima.



El 10 de marzo Yadav espera que el cuadragésimo séptimo intento por superar el curso sea el definitivo.