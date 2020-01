'Gringo' pide que chilenos no vayan sesgados a Silala

Una mirada técnica y no sesgada, eso pidió el presidente de la Cámara de Senadores, José "gringo" Gonzales, a la delegación de Chile que el 15 de julio visitará la frontera para ver el origen de las aguas del Silala. Organizaciones sociales los recibirán del lado boliviano.



"Espero que lleguen con una mirada técnica y no política, interesada o sesgada, y ojalá se den cuenta que en el lugar está absolutamente demostrado y comprobado que esas aguas son el surgimiento y rebrote de la tierra que sale de nuestro territorio y que de ninguna manera se trata de un río internacional”, afirmó la autoridada.



El representante agregó que "será una buena oportunidad para que las autoridades chilenas se den cuenta de que las aguas del Silala nacen en territorio boliviano y de ninguna manera es un río". Explicó que el país tiene todos los argumentos para rebatir la idea chilena.



Hoy el presidente Evo Morales informó que organizaciones sociales esperarán a las autoridades de la vecina nación. Se anticipa que un grupo de legisladores y el Ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz se trasladen a la región, que es colindante con el departamento de Potosí.



"No solo va a ser una defensa por el Silala sino mucho más allá. Que bien la provocación de Chile para que podamos demostrar todos estos atropellos", aseguró en conferencia de prensa esta jornada el primer mandatario.



La pasada jornada, el senador del MAS, Milton Barón, señaló que si la delegación chilena quiere ver el origen de las aguas del Silala, deberán pedir permiso al Estado boliviano. Una delegación nacional ya estuvo en la zona el 29 de marzo.