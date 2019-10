Vocal Mamani niega que haya hecho campaña por el MAS en Potosí

Tras las denuncias del senador Óscar Ortiz contra el recién posesionado vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, por ser un activista político del MAS, el funcionario negó que haya hecho campaña para el partido en Gobierno.



“Corresponde indicar de manera clara que Idelfonso Mamani no participó en campaña alguna. En efecto he incursionado en la función pública en los últimos años para cumplir trabajos estrictamente técnicos”, aseguró el vocal a Erbol.



Ortiz pidió el lunes la renuncia de Mamani porque considera que su nombramiento como vocal socava la credibilidad del TSE.



“Él es un estrecho colaborador del actual gobernador de Potosí y una persona enteramente identificada con el MAS. Estas fotos son una prueba de que no tenemos un TSE que pueda garantizar la imparcialidad en las elecciones”, expresó el parlamentario.

Mamani admitió que en la gestión de Mario Virreira como Prefecto, fue invitado para ser director jurídico de la Gobernación de ese departamento. Asimismo, dijo haber sido asesor en el Órgano Electoral y Director del Sereci.



“Sin embargo, eso no me relaciona a un partido político alguno. Mi participación con organizaciones políticas...ha sido evidente cuando he ejercido la función de director departamental del Sereci y eso está en las atribuciones”, explicó.