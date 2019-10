Saúl Rosas pide que se respete la segunda vuelta

El candidato a la reelección al Rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Rosas, apareció hoy pasado el mediodía en la plaza 24 de Septiembre. Acompañado por su candidato al Vicerrectorado, Oswaldo Ulloa, y a un grupo de jóvenes, pidió respetar los resultados de los accidentados comicios electorales, donde se ubica como ganador parcial.



"Hay que respetar la realización de la segunda vuelta y los resultados de las elecciones. Firmamos un compromiso todos y ahora que se conocen los resultados hay algunos que no los quieren respetar, eso no me parece ético", afirmó Rosas, que ayer mientras se desataban enfrentamientos en los predios de la "Gabriel René Moreno" estaba festejando su victoria en una cena en el hotel Los Tajibos.



El candidato de Unidos U aseguró que nada tiene que ver con los conflictos sucedidos y dijo contar con el apoyo de los estudiantes y de los docentes. También dejó entrever que hay otros intereses que están detrás de los movilizados y advirtió que si se suspenden los comicios, como lo han pedido los candidatos Miguel Cadima, Alfredo Jaldín y Waldo López, los estudiantes podrían levantarse en contra de estas medidas.



"Anular las elecciones puede provocar más problemas", apuntó Rosas y pidió a la población universitaria mantener la calma en medio del conflicto que se ha generado.