El 'vice' afirmó que Evo llegó a conocer a su hijo

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó en una entrevista con el programa "No mentirás", realizada el 2 de marzo en Santa Cruz, que el presidente Evo Morales llegó a conocer personalmente al hijo que tuvo con Gabriela Zapata, desmientiendo la actual versión que dio el Ejecutivo en sentido de que el niño "no existió".



Consultado por la periodista si el presidente Morales conoció a su hijo, García Linera respondió: "Sí, si, por lo que él nos cuenta".



Sin embargo, el vicepresidente se contradijo el miércoles en su discurso durante el octavo ampliado nacional de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), cuando afirmó: “No había habido el hijo, ellos (la derecha) lo sabían pero atacaron a Evo”.



El segundo hombre al mando de Bolivia leyó en su teléfono celular “una noticia de último momento”: la declaración que hizo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, antes del mediodía del miércoles en la que afirmó que "el certificado de nacido vivo es falso, hemos hecho una verificación, un requerimiento y nunca ha existido un certificado de nacido vivo del menor, por tanto la documentación que ha presentado esta señora (Gabriela Zapata) es totalmente falsa".



