Policías filipinos usarán pañales en visita del Papa

Los agentes de tráfico y el personal encargado de controlar los movimientos de la muchedumbre deberán llevar pañales para estar seguros de no verse obligados a dejar sus puestos durante la próxima visita del papa Francisco a Filipinas.



Con estos pañales para adultos, las autoridades quieren asegurarse de que los agentes no tendrán que ir al baño en caso de una urgente necesidad, explicó Emerson Carlos, de la Autoridad del desarrollo de Manila, y precisó que la medida afectará a un millar de personas.



Francisco viaja a Filipinas del 15 al 19 de enero, en una visita que congregará a millones de personas de este país de católicos fervientes.

Estos pañales serán probados por agentes de tráfico durante una tradicional procesión este viernes, en la que como cada año se exhibirá un retrato de madera de Cristo.



"Vamos a darles los pañales ya que no sabemos en qué momento la muchedumbre puede desbocarse" según Carlos.



El responsable asegura ignorar las bromas de la prensa local y aseguró que ninguno de los agentes se había "quejado".



Por su lado, el portavoz de la policía nacional declaró que los 25.000 policías encargados de la protección del papa no se verían obligados a imitar a sus colegas de tráfico. "Estamos entrenados para este tipo de situación" dijo.