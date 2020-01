Todos hablan de la primera dama de Francia

Con solo ser candidato Emmanuel Macron ya llamaba la atención mundial, por ser uno de los más jóvenes en aspirar a este cargo en la historia de Francia. Sin embargo, de su vida no se conocía mucho, hasta ahora.

Además, de tener fama de poseer una mente brillante, el ahora elegido presidente de Francia, es conocido por su inusual relación. Ya que tiene una esposa 25 años mayor que el, según informa el portal de La Nación.

Brigitte Trogneux, de 64 años de edad, era la profesora de francés de Macron en su adolescencia, cuando el solo contaba con 15 años de edad. Ahora, es la primera dama y esposa de ese alumno que leía sus poemas en voz alta, en el salón de clases.

En el 2007 sin importar a las críticas y comentarios de la familia y amigos, se casaron en Touquet. Allí tienen una casa y viven en la actualidad.

"Al final el amor lo arrasó todo y terminé divorciándome de mi marido. No pude evitarlo. Mis padres, ya mayores, no se lo tomaron muy bien, pero para mí no era un problema la diferencia de edad. Lo más importante eran mis hijos, que lo aceptaron sin problema. El resto es escoria", aseguró Trogneux, en una entrevista para en Paris Match.

Ahora, los dos viven una relación plena. Macron por su parte se convirtió en padrastro de tres hijos: Sébastien, Laurence y Tiphaine, quienes ya tienen su familia. Por esta razón, el recien elegido es abuelo de siete nietos, a quienes trata como si fueran de su familia de sangre.