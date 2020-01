¿Cómo despiden a los empleados en Japón?

Una sala de destierro, también llamada de la persecución, es un espacio para que un trabajador muera de aburrimiento. La práctica es común en Japón, país con estrictas leyes laborales y costumbre por los empleos permanentes. Estas salas son los despidos modernos.

La noticia salió a la luz por medio de Shusaku Tani, un empleado de Sony. Cada día y durante más de dos años, el hombre llegaba a una sala pequeña, ocupaba un asiento y se pasaba el tiempo leyendo o navegando en internet, según cuenta la web de Gizmodo.

Tani llevaba 32 años en su puesto hasta que Sony eliminó su posición, un trabajo que en otros tiempos consistía en producir cintas para videos y cassettes.

El hombre fue enviado a la sala porque Sony 'no puede deshacerse de él', ya que, a pesar de estar ser permitido legalmente, la cultura del despido no es bien vista, sobre todo en las grandes corporaciones.

Al negarse a aceptar una oferta de jubilación anticipada de la compañía a finales del 2010, Sony decidió enviarlo a “la sala”, espacio donde pasa sus días con otros 40 trabajadores en una situación similar.

Estas habitaciones tienen como objeto hacer que los empleados se sientan olvidados y sin valor alguno para que finalmente y debido al hastío, se larguen.

Este tema no corresponde a pequeñas empresas, sino grandes compañías como Hitachi Ltd., Sony Corp., Toshiba Corp., Seiko Instruments Inc., una filial de NEC Corp. y dos filiales de Panasonic Corp.