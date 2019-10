Separan a José Canudas del municipio cruceño

José Canudas, que hasta el jueves 2 de marzo ejercía el cargo de secretario de Defensa Ciudadana del municipio de Santa Cruz, informó este viernes que recibió un memorándum de despido. Sobre los motivos, el exfuncionario municipal dijo desconocerlos; sin embargo, afirmó que su cargo será ocupado José Negrete.



"Anoche a las 20:30 recibí mi carta de despido y me hicieron entregar mi oficina inmediatamente, no es la forma en que se opera, debían haberme llamado y decirme esto va a pasar y ver si estoy bien o no. Apenas terminé de firmar, entró bienes patrimoniales y he entregado lo que estaba a mi cargo, el edificio, transformadores y todo lo que estaba dentro de la oficina", informó Canudas.



Negrete asume sus nuevas funciones



José Negrete, el nuevo secretario de Defensa Ciudadana, afirmó que recibió el jueves su designación al nuevo cargo y decidió asumir el reto para trabajar por el municipio cruceño. Entre sus principales prioridades en su gestión será garantizar la seguridad ciudadana y recuperar los espacios públicos que han sido copados por ambulantes, adelantó.



“Trabajaremos las 24 hora del día, vamos a abocar mayor énfasis a la seguridad ciudadana y recuperar el espacio público que fue tomado por los comerciantes ambulantes. Los comerciantes ambulantes van a ser ordenados”, dijo Negrete.



Canudas analiza ofertas



El exsecretario de Defensa Ciudadana del municipio dijo que a partir de la fecha reactivará la empresa que se vio obligado a cerrar para cumplir con sus tareas en el control ciudadano, así también adelantó que tiene una interesante propuesta de trabajo que le hizo una ONG.