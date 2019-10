Ostreicher y Roca intentaron reunirse con Evo en Estados Unidos

Humberto Roca, ex dueño de Aerosur, y Jacob Ostreicher, empresario norteamericano que fugó del país en 2013, llegaron hasta el hotel Four Seasons de Nueva York, donde se realiza un foro para atraer inversiones extranjeras para el país, con el objetivo de buscar al presidente Evo Morales.



Según imágenes difundidas por el canal privado Gigavisión, Ostreicher y Roca intentaban convencer a quienes vigilaban el foro de buscar una audiencia con el mandatario.



Ostreicher era el que más insistía en ingresar al lugar, reclamaba por las inversiones millonarias que realizó en el país, pero chocó inicialmente con personal del hotel y luego con la seguridad del presidente.



"Soy un ciudadano americano y he invertido en Bolivia. Este hombre (por Humberto Roca) tiene el mismo problema que yo. Pero yo soy un ciudadano americano. No vamos a entrar pero vamos a esperar", dice Jacob.



Mientras Ostreicher discutía con seguridad, el ministro de Economía, Luis Arce bajó con dirección a la calle, y se encontró con Humberto Roca, quién reaccionó y le hizo varios reclamos, según fotografías difundidas por ABI.



Finalmente, Roca y Ostreicher no lograron su objetivo de hablar con Morales y fueron expulsados del hotel por servicios de seguridad.



El caso Ostreicher



Jacob Ostreicher fugó del país el 5 de diciembre de 2013, entonces se encontraba bajo arresto domiciliario. Un año antes había sido liberado tras 18 meses de cárcel. Su caso causó gran repercusión internacional debido a que el famoso actor norteamericano Sean Penn abogó por su liberación.



Ostreicher invirtió en el cultivo de arroz en Bolivia sin sospechar que las tierras que compró para hacer la plantación pertenecían a un narcotraficante y que la representante que dejaba a cargo en el país lo terminaría estafando.



Cuando se dio cuenta de que el negocio andaba mal viajó hasta Bolivia en 2011 donde fue acusado de lavado de dinero y ganancias ilícitas. Ahí comenzó su calvario, fue víctima de una red de extorsión que funcionaba al interior del Ministerio de Gobierno, una organización que fue destapada a raíz de su caso.



El caso Roca



Humberto Roca, fue el dueño de la quebrada Aerosur, que hasta hace unos años fue la aerolínea más importante del país. El empresario salió del país en 2013 en medio de varias acusaciones judiciales en su contra, que él asegura fueron provocadas desde el Gobierno.



En agosto de este año, el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz determinó cinco años de privación de libertad para Humberto Roca, acusado de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Fue juzgado en rebeldía al estar fuera del país.



Roca asegura que el Gobierno apuntó en su contra para perjudicar a Aerosur y de esta manera beneficiar a Boliviana de Aviación, de propiedad del Estado.