La tormenta de nieve en NY vista por ojos bolivianos

"Somos de Santa Cruz vivimos en West New York, New Jersey, no pudimos salir, calles y carreteras cerradas, mis niños no tuvieron escuela ni mañana tampoco esta foto es de la ventana de mi casa lo feo es que esta casi lloviendo granizo y nieve con viento fuerte". Este es el mensaje que envía Romi L.R. en alusión a la tormenta de nieve que azotó la 'Gran Manzana' en el país del norte.



"Prácticamente el granizo te golpea en la cara y la fuerza del viento empeora el panorama. Los negocios y oficinas del Gobierno están cerrados, también el transporte publico", apuntó.

Mientras que la periodista Karen Scarlet Vargas, que vive en Virginia, evidenció la fuerza de la tormenta con transmisiones en vivo desde su cuenta de facebook, las mismas que puedes ver a continuación.

En ambos casos existe una drástica reducción del tráfico y el intenso trabajo de los quitanieves marcaban el inicio de la tormenta invernal.



En el centro de Manhattan las calles lucían casi vacías y con las aceras llenas de nieve. Al trabajo de las máquinas quitanieves se unía el de muchas personas que estaban intentando habilitar las aceras de sus edificios, en medio de una nevada intensa y vientos algo menos fuertes de los previstos inicialmente.



(Video enviado por William Ulloa, desde NY) (Video enviado por William Ulloa, desde NY)



Las autoridades decidieron cancelar la alerta meteorológica por la tormenta de nieve que regía en la ciudad de Nueva York, pero se mantiene en efecto al norte y al oeste de la ciudad.







(Video enviado por Andrés Justiniano) (Video enviado por Andrés Justiniano)



El Servicio Meteorológico rebajó la previsión de la nieve que se espera en la ciudad de Nueva York desde los 20 centímetros iniciales hasta la mitad, aunque en los suburbios del norte de la ciudad y en los estados vecinos puede llegar hasta los 61 centímetros.