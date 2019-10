Twitter borrará "tuits" violentos o racistas

Twitter anunció que tomará medidas contra los tuits que inciten al racismo y la violencia y, sobre todo, los textos que crucen los límites de la libertad de expresión para propagar un discurso de odio.



La red social reforzará el equipo que aplica las nuevas reglas e invertirá "fuertemente" en infraestructura consagrada a la detección de contenidos injuriosos, explicó la directora jurídica de Twitter, Vijaya Gadde, en un artículo publicado en el diario The Washington Post.



"Debemos combatir mejor los contenidos injuriosos, cuidándonos siempre de no acallar la libertad de expresión", escribió.



El mes pasado, Twitter había modificado sus reglas para prohibir la "pornografía vengativa" en la red social, es decir la publicación de fotos o videos pornográficos sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.



En el marco de esta nueva política, Twitter revisará el campo de contenidos "prohibidos" que englobará a los mensajes amenazantes.



"Algunos de nuestros usuarios por desgracia han vivido esta experiencia y ciertas formas de agresión han pasado desapercibidas en nuestra red porque nuestras reglas de uso y nuestros productos no estaban en capacidad de descubrir la magnitud de los daños causados por estos comportamientos agresivos", subrayó Gadde.



Hace un mes, Facebook clarificó sus reglas sobre lo que se puede y no publicar. Según nuevas directivas publicadas en línea, esta red social no autoriza más la presencia de grupos que hagan apología de "actividades terroristas, organizaciones criminales o que promueven el odio".