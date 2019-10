Impiden que ‘mañaneros’ sigan en Barrio Lindo

Policías y agentes municipales llegaron la noche del martes a los predios de la feria Barrio Lindo para evitar que los comerciantes denominados ‘mañaneros’ se instalen de manera informal en este lugar.



Un grupo de gremiales, identificados como Asociación 22 de Mayo, denunció que su dirigente máximo, René Troncoso,les prometió instalarse entre el cuarto y sexto anillo de la avenida Cumavi, zona de la feria Barrio Lindo, pero que la disposición de la Alcaldía les impide hacerlo.



Señalaron a Unitel que continúan pagando cuotas para permanecer en ese sitio comercial. Los afiliados a la 22 de Mayo pagan 2 bolivianos y 5 bolivianos, los que no son socios. Según los denunciantes, Troncoso tienen conocimiento de esa recaudación.



Troncoso dijo a EL DEBER que la 22 de Mayo no existe como asociación y que son viajeros del interior del país que están sacando provecho de la situación.



Sobre el control de la Alcaldía que impide que los ‘mañaneros’ se asienten en ese lugar, Troncoso dijo que su gremio no saldrá de allí. “Si nos sacan de un lugar, nos iremos a otro, pero dentro de la feria. No nos sacaran”, advirtió.



Si bien los comerciantes no pudieron, este miércoles, instalar sus puestos de venta en las vías públicas, hasta las 10:30 continuaban protestando en la Barrio Lindo.