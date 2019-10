El automóvil de Google, listo para salir a la calle

Google anunció el lunes que su primer prototipo de coche autónomo ya está listo para ser probado en las calles.



"Vamos a pasar las fiestas navideñas en nuestra pista de pruebas y esperamos vernos en las calles del norte de California el año próximo", escribió el equipo que desarrolla el vehículo auto-conducido en la red social Google+.



En mayo, Google había informado que fabricaría su propio coche autónomo con la menor cantidad de elementos posible.



"No tendrán volante, pedal acelerador ni pedal de freno (...) porque no los necesitan. Nuestro software y nuestros sensores harán todo el trabajo", había escrito entonces Chris Urmson en un blog de Google.



La firma con sede en California (oeste de EEUU) ha dicho que estos prototipos a batería podrán andar a 40 Km por hora y que han sido diseñados como coches utilitarios, no de lujo.



El anuncio del lunes no ofreció datos sobre otros detalles técnicos, pero mostró un automóvil estilo escarabajo, blanco y de forma redondeada.



Varios fabricantes han estado trabajando en diversas formas de dar autonomía a los vehículos, como por ejemplo que puedan estacionarse solos, pero aún no ha salido al mercado un coche totalmente autónomo.