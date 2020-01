Morales plantea cambiar comandante cada 3 años

El presidente Evo Morales entregó hoy sables a cinco nuevos generales de la Policía Boliviana, en un acto que se desarrolló en la Academia Nacional de Policías (Anapol), en la zona Sur de La Paz, y planteó que el mandato del comandante de la institución dure al menos tres años, para consolidar grandes obras en beneficio de esa entidad.



Los generales René Salazar, Elvis Antezana, Víctor Hugo Oña, René Rojas y Rosa Lema recibieron los sables de manos del jefe de Estado. "Felicitar a los nuevos generales que siempre estarán al servicio del pueblo (...) Esta institución es para eso, que el pueblo se sienta seguro ante la amenaza de delincuentes, lamentablemente no todos somos iguales en la sociedad y tenemos que enfrentar", indicó.



Morales expresó su deseo de avanzar de manera acelerada en la consolidación de grandes obras para la institución; sin embargo, dijo que una dificultad es la falta de continuidad del alto mando, que se presenta tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas.



"Quisiéramos avanzar a paso acelerado pero hay dificultades y ese es mi reclamo a las Fuerzas Armadas y Policía que cada año se cambia al comandante (...) No sé de qué depende, cómo cambiar, tal vez de Ley Orgánica, quisiera que el comandante dure tres años para tener obras grandes", dijo.



El presidente destacó el trabajo que se desarrolló en el país durante los últimos 10 años de su Gobierno de la mano de la institución verde olivo. "Hicimos historia y mucha historia, lo que no hicieron en 180 años en la Policía y por Bolivia hicimos en 10 años de gestión de trabajo acompañados por la Policía", mencionó.



Recordó que en 1989 existían en el país 15.791 policías, y cada uniformado servía a 403 habitantes; mientras que en 2015 se llegó a 36.390 efectivos y cada uno atendió a 297 bolivianos, aunque remarcó que no es lo óptimo pues según Naciones Unidas un policía debe servir a 150 habitantes en un país.



En materia de presupuesto para la institución, dijo que en 2005 llegaba a 937 millones de bolivianos, monto que en 2015 subió a 2.972 millones de bolivianos. En referencia al incremento salarial en la Policía manifestó que todos los años siempre fue por encima de la inflación, excepto un año cuando la especulación hizo subir los precios de los productos, y fue inversamente proporcional para beneficiar a quienes ganan menos.



En dotación de víveres indicó que en 2005 se destinó 6 millones de bolivianos y en 2015 ascendió a 97 millones de bolivianos. En equipamiento a la institución señaló que se entregaron motorizados por un valor de 12 millones de bolivianos, en la actualidad la inversión llega a 24 millones de bolivianos.



Entre 1998 y 2005 la Policía tenía 200 motocicletas y 119 vehículos, mientras que entre 2006 y 2015 se cuentan con 2.023 motocicletas y 1.198 coches. "Creció tremendamente el equipamiento de motorizados para la Policía", expresó.



El jefe de Estado ponderó el trabajo contra la delincuencia que desarrolla la Policía y desbarata bandas formadas por bolivianos y extranjeros que operan en el país, así como detiene a delincuentes que son buscados a escala internacional. "No puedo quejarme me siento seguro, me han dado seguridad en 10 años de trabajo", aseguró.