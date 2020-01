Un ‘Titanic’ llegado de Málaga saca brillo en los mercados

Le dicen ‘Titanic’ y viste, de hecho, como un marinero. Gorra con su nombre, chaqueta con insignias y varios tatuajes en los brazos. Su buque insignia es una vistosa caja de lustrabotas donde lleva cepillos, pinturas y cremas. Lleva en el pecho la bandera española, pero está enamorado de Bolivia. Antonio Moreno Marabeu tiene 68 años y desde hace dos vive en Bolivia junto a su hija.



Llegó de Málaga como un migrante más, pero ha decidido quedarse en Santa Cruz por el estilo de vida, la gente y sus comidas.

“Mi oficio es sacarles brillo a los zapatos con mucho esmero”, dice con una sonrisa mientras saluda a sus amigos del mercado El Trompillo.

“Aprendí este trabajo de mi abuelo José, que murió hace muchos años, pero hice de todo”.



Barrendero, trabajador textil, cocinero y ayudante en el campo de sus familiares en el sur de España, sobre el Mediterráneo.

“Hice de todo, menos robar”, afirma este migrante español.

Dice que tiene clientes fijos que lo buscan y otros que tiene que buscar en los mercados y calles de la ciudad donde comparte trinchera con muchos niños que son lustrabotas.

“Se ven muchos críos (niños) como lustrabotas. Es mejor que trabajen a que hagan cosas malas y caigan en el delito”, dice.



Ana María, su esposa, murió hace nueve años. En el bolsillo lleva una foto que le permite recordarla siempre. En cada regreso, visita su tumba y le pide que lo proteja.

En Málaga dicen “cosas feas de Bolivia”. “Pero no son ciertas, yo lo estoy viviendo. Es otra cosa. Lo que más valoro es la gente porque es muy amable y es posible conocerlas rápidamente. Es otro mundo respecto de España. Allí cada vez se conocen menos y hay muchos pícaros”, afirma.



Aquí también hay pícaros. Ríe mientras lustra los zapatos. “Sí, pero no tantos como allá. Aquí el problema es que hay mucha gente floja”.

“Nunca he sido flojo, siempre he trabajado. Desde los 10 años hacía tareas en el campo y desde los 20 trabajé en una fábrica textil en Madrid, la capital”, afirma.

Coloridos tatuajes adornan sus brazos. Le recuerdan el nacimiento de su hija, su paso por la Legión Española y el nombre de su amada esposa.



Ni conservador ni socialista, Antonio desconfía de la política. “España avanzó mucho, pero todavía hay mucha pobreza, especialmente en el sur”.

“Lo mío es el trabajo, honradamente, que es lo más bonito que hay. Y si tengo deudas, las pago. Voy diciendo la verdad siempre, porque con la mentira no se llega a ningún lado. Ni el mentiroso, ni el ladrón, ni el flojo valen”.

“La salud es lo más importante de la vida, mejor que la plata. Yo sufrí mucho por la próstata hace nueve años, pero ya estoy recuperado. Ahora estoy feliz en Bolivia”, finaliza