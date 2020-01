Polémica por el método de medición de cocales

En un ir y venir de declaraciones, la embajada de EEUU emitió este martes un comunicado en el que ratifica que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sí conoce la metodología de medición de cocales excedentarios porque mantuvo conversaciones con esa entidad "fuera de Bolivia".



"La Unodc conoce la tecnología de alto nivel y la excelente metodología que Estados Unidos utiliza debido a que Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con la Unodc en todo el mundo", afirma el comunicado, que agrega que "se mantuvieron conversaciones con la Unodc, pero éstas se llevaron a cabo fuera de Bolivia".



El texto, que fue enviado a ANF, añade que "las imágenes utilizadas por Estados Unidos para la estimación de los cultivos de coca son de mejor calidad y definición, cubren una zona más amplia del territorio y se obtienen durante un período de observación más prolongado de tiempo".



La polémica surgió cuando la embajada emitió el viernes un comunicado en el que señaló, entre otros aspectos, que informó a autoridades de Gobierno y de la Unodc sobre esa metodología.



Las cifras de coca excedentaria son diversas en el país, siendo las que presenta EEUU más altas que las que entrega Unodc, la entidad de NNUU. "La Embajada desea clarificar que la metodología empleada por los organismos técnicos de EEUU para cuantificar las plantaciones de coca en Bolivia ha sido compartida y expuesta ante autoridades del gobierno de Bolivia, así como también ante la oficina de Naciones Unidas UNODC y la Unión Europea", expresó el comunicado.



Sin embargo, la UNODC negó haber recibido información de la embajada de EEUU sobre esos métodos. "La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) no ha recibido ninguna información, oficial ni no oficial, de la Embajada de Estados Unidos que nos haga conocer la metodología empleada por su gobierno para cuantificar las plantaciones de coca en Bolivia", señaló una declaración escrita de esa entidad y enviada a ANF el martes.



Esta motivó el más reciente documento de la embajada, aclarando que la información fue entregada a la UNODC, pero a nivel internacional, no en Bolivia.