Birdman se perfila como favorita en los Óscar

Birdman y El gran hotel Budapest son los filmes que tienen el mayor número de candidaturas (nueve cada una)?en los Óscar, que se entregarán el 22 de febrero en Los Ángeles. A las comedias de Alejandro González Iñárritu y Wes Anderson les siguen The imitation game con ocho, Boyhood y El francotirador con seis cada una y La teoría del todo, con cinco.



NOMINADOS

El francotirador, Birdman, Boyhood, El gran hotel Budapest, The imitation game, Selma, La teoría del todo y Whiplash compiten en la categoría mejor película. González Iñárritu, Richard Linklater, Bennett Miller, Wes Anderson y Morten Tyldum se enfrentarán por el galardón a mejor director.



Por mejor actor compiten Steve Carell (Foxcatcher), Bradley Cooper (El francotirador), Benedict Cumberbatch (The imitation game), Michael Keaton (Birdman) y Eddie Redmayne (La teoría del todo), mientras que Marion Cotillard (Dos días, una noche), Felicity Jones (La teoría del todo), Julianne Moore (Siempre Alice), Rosamund Pike (Perdida) y Reese Witherspoon (Alma salvaje) van por el Óscar a mejor actriz.

El premio a mejor actor de reparto se lo podrán llevar Robert Duvall (El juez), Ethan Hawke (Boyhood), Edward Norton (Birdman), Mark Ruffalo (Foxcatcher) y J.K. Simmons (Whiplash).



La categoría mejor actriz de reparto se disputará entre Patricia Arquette (Boyhood), Laura Dern (Alma salvaje), Keira Knightley (The imitation game), Emma Stone (Birdman) y Meryl Streep (Into the Woods).

Grandes héroes, Los Boxtrolls, Song of the sea, The tale of the Princess Kaguya y Cómo entrenar a tu dragón 2 son las nominadas a mejor película animada.



ORGULLO LATINO

La argentina Relatos salvajes, dirigida por Damián Szifrón y protagonizada por Ricardo Darín, es la representante latinoamericana en la categoría mejor película de habla no inglesa. El filme de humor negro competirá con Ida (Polonia), Leviatán (Rusia), Tangerines (Estonia) y Timbuktu (Mauritania)