Acusaciones y tensión en conteo de votos en La Paz

Un grupo de jóvenes instalaron una vigilia en puertas del Campo Ferial de la ciudad de La Paz, donde aseguran que "resguardarán" los votos por el "No" emitidos en la pasada jornada. Acusan al Tribunal Departamental Electoral (TDE) de cerrar las puertas y manipular los datos.



"Disponen cuartos intermedios, no dejan entrar a la gente, pero dejan que entren a funcionarios de ministerios, gente del Gobierno y nosotros estamos acá para defender el voto de la población. Es inexplicable como vemos resultados en su página y otros en medios de comunicación", dijo Cae Palenque, activista político.



Conoce más: OEA lamenta vandalismo en referendo en Santa Cruz



Desde la cuenta en Twitter del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se señaló que "nos informan que acudieron grupos de personas que comenzaron a gritar y entorpecer el trabajo de cómputo", sobre el grupo que intentó ingresar al espacio. Se comprometieron a "solucionar la situación".



Video de la vigilia en puertas del Campo Ferial:,

ÚLTIMO. Jóvenes permanecen al interior del Campo Ferial en La Paz. Denuncian la manipulación del cómputoPosted by EL DEBER on lunes, 22 de febrero de 2016