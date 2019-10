Un estudio planteó reforzar puentes de la vía hace 10 años

En enero de 2006, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) hizo un estudio e inspección de puentes en los corredores de exportación, entre ellos la principal vía Santa Cruz-Cochabamba por el norte. De 35 puentes en ese tramo, 20 tienen serias observaciones, entre los que figura el recién colapsado San Pedrito en el trópico cochabambino.



En esa oportunidad se recomendó reforzar algunas estructuras y cambiar otras, pues tienen más de 25 años; sin embargo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) asegura que se hizo mantenimiento y que los puentes pueden durar más de 50 años.



La consultoría realizada por el ingeniero Marcelo Iriarte es contundente. Para comenzar enfatiza que el río Espíritu Santo produce erosiones de lecho y puede atacar las fundaciones de las pilas de los puentes Espíritu Santo I, II, III y IV, por lo que se recomendó reforzarlas.



Precisamente, el desplome del puente San Pedrito situado en el km 128 de Cochabamba a Santa Cruz, se produjo por las intensas lluvias; sin embargo, el estudio sugirió en ese entonces que los apoyos de neoprenos se encontraban desplazados y en mal estado, por lo tanto recomendó el reemplazo de todos los apoyos de neoprenos (cauchos sintéticos) por nuevos y de dimensiones adecuadas (Ver infografía).

Así como este puente, se hicieron recomendaciones en las estructuras de los puentes Coni y Eñe.



Sobre el puente Chimoré se detectó un gran meandro (curvas sinuosas) aguas arriba que obliga al río a apoyarse en la margen derecha (lado Santa Cruz), por lo que sugirieron que se haga un estudio hidrológico de la cuenca y del comportamiento del río en el sector del puente. Este puente ya tuvo un aumento de dos tramos.



Luego hay sugerencias de solución para otros puentes como el Cesarsama, Mariposas, Ivirgarzama, Sacta, Zabala III, Izozo, Ichoa, Blanco, Hondo, Bulo Bulo, Ichilo, Yapacaní, Las Juntas, Dolores, San Miguelito, palometillas III, etc.



El estudio agrega que varios puentes que se encuentran en buen estado estructural, están siendo afectados por las acciones de los ríos sobre los cuales cruzan. Estos requieren de forma urgente, de estudios integrales de toda su cuenca.



Un estudio integral significa la toma de la mayor cantidad de datos topográficos, hidrológicos, meteorológicos y geológicos a fin de obtener el conocimiento sobre el comportamiento de estos cursos de agua y proponer soluciones adecuadas para defender las estructuras que los cruzan, como así también las poblaciones que se encuentran en sus orillas.



Si bien las estructuras de los puentes, en los que se recomendó los refuerzos, las reparaciones o reemplazos, podrían ser usados de forma precaria, con vigilancia y cuidados de tráfico en no más de cinco años (2011), el caso de los pavimentos es mucho más crítico, pues en plazos menores a los cinco años se producirá un deterioro intensivo de ellos produciendo baches y el colapso de la estructura de pavimentos.



Se recomendó que el Estado boliviano obtenga los financiamientos para el estudio y ejecución de las reparaciones de la capa asfáltica que requerirán la totalidad de las carreteras sobre las que circulen los camiones semirremolque bitren, finaliza el informe.



Transporte critica a la ABC

A 17 días del desplome del puente San Pedrito, ubicado en el trópico cochabambino, zona de Cristal Mayu (km 128 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz), los que más sufren son las empresas de transporte interdepartamental, los camioneros y los exportadores que deben operar por la vía antigua.



La ruta de 514 km acentúa su deterioro, pues el tráfico aumentó de 12.000 a 20.000 vehículos por día. Reportes del sector exportador, señalan que cada día circulan unos 600 camiones con carga de exportación e importación, equivalentes a entre 9.000 y 10.000 toneladas valuadas en unos $us 6 millones. Mientras tanto unos 5.000 camiones de menor peso prestan servicio entre ambas regiones.



El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Fidel Baptista, y el de la Cámara de Transporte del Oriente, Erlan Melgar, criticaron el trabajo de la ABC afirmando que no efectúa un mantenimiento preventivo ni correctivo en las vías ni puentes.



“El Viceministerio de Transporte, la ABC y la Gobernación de Cochabamba se han comprometido a habilitar el paso por la vía hacia el trópico hasta el lunes, esperemos que cumplan. También nos han indicado que colocarán un puente para tráilers en los próximos 30 o 60 días. Hemos quedado en hacer una nueva inspección el lunes”, agregó Baptista.



El descargo de la ABC

El director nacional de la ABC, José Kinn, explicó que no se puede precisar la fecha para habilitar el puente San Pedrito, pero estima que sea el lunes.



Con relación al estudio efectuado sobre los puentes en la vía por el norte, admitió que hay necesidad de hacer cierto mantenimiento, pero aclaró que los riesgos vienen por las crecidas de los ríos que atacan por todos lados y dañan los apoyos de las orillas y las pilas.



“Si fuera tal como dice el informe, ya se hubieran caído los puentes. Es cierto que hubo falta de mantenimiento en esa época, pero ahora la ABC hizo los trabajos y no hay riesgos en las estructuras”, aseveró Kinn al tiempo de señalar que los puentes, si bien tienen más de 25 años de vida, están en condiciones de durar hasta 50 y 100 años. Anunció la construcción de nuevos puentes con la ejecución de la doble vía Montero- Yapacaní-Ichilo-Cristal Mayu