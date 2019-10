Candidatos tendrán 10 minutos en la radio y TV

Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha informado que las agrupaciones políticas tendrán un tiempo de 10 minutos diarios en la televisión y en la radio para difundir sus propagandas electorales con miras a las elecciones subnacionales de este 29 de marzo. El tiempo tendrá que dividirse en las tandas publicitarias de cada medio de comunicación.



“Cada agrupación política tendrá 10 minutos en la radio y en la televisión para la difusión de su propaganda electoral, el partido verá qué prioridad le da a sus candidatos (alcalde, gobernador y concejales). En cuanto a la prensa escrita, los partidos pueden publicar sus propagandas en dos páginas diarias y no pasar el número de 12 páginas por semana”, afirmó Chuquimia.



El 25 de febrero arrancan las propagandas



Por otra parte, la autoridad dijo que los medios de comunicación que quieran difundir las propagandas electorales deberán inscribirse ante el órgano electoral hasta el jueves 12 de febrero.



“Los medios no registrados no podrán ser parte de la difusión de la propaganda electoral de los candidatos a las elecciones subnacionales. De acuerdo al calendario electoral las propagandas arrancan el 25 de febrero hasta 62 horas antes del domingo 29 de marzo”, añadió.



En Santa Cruz retirarán vallas



Ramiro Valle, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), afirmó que este lunes se procederá al retiro de las vallas publicitarias con imágenes de los candidatos. También adelantó que en una sala plena se establecerá las sanciones económicas para los infractores.



Elecciones subnacionales



El TSE decidió programar para el domingo 29 de marzo las elecciones subnacionales en las que se elegirán a las autoridades departamentales, municipales y regionales. De darse la segunda vuelta, esta se realizará el 3 de mayo.