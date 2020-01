Jueza frena el veto y Trump refuta protestas

Las deportaciones de ciudadanos musulmanes de siete países que llegan a EEUU, incluidos los refugiados, han causado indignación en la comunidad internacional. Un decreto, firmado por Donald Trump, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.



Como resultado, 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. Tras la intervención el sábado de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio.



Esta sentencia solo incluye a las personas que desafortunadamente estaban viajando cuando se emitió la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La jueza explicó que “se podía presumir que nuestro propio Estado autorizó su entrada al país”.

Crítica de fiscales

Además de la jueza Donnelly, los fiscales generales de 16 estados de EEUU condenaron ayer el veto temporal a la entrada de refugiados y de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana decretada por el presidente. "Condenamos la orden ejecutiva inconstitucional, antiestadounidense e ilegal del presidente Trump", afirmaron los procuradores, que dicen representar a "más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros" en sus estados. En un comunicado conjunto, los fiscales de estados gobernados tanto por demócratas como por republicanos remarcaron su "compromiso para garantizar que tan poca gente como sea posible sufra la situación caótica que (la orden) ha creado".

Republicanos en contra

En el partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al presidente.

Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.

"Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo", indicaron ambos conservadores, que advierten además que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico son mayoritariamente musulmanes. "Esta orden ejecutiva envía una señal, buscada o no, de que Estados Unidos no quiere que lleguen musulmanes al país", indicaron.



Además, criticaron la forma en que fue implementada la orden y dijeron que a partir del caos generado en los aeropuertos quedó claro que no "fue analizada de manera apropiada" y que no se consultó lo suficiente a otras agencias gubernamentales estadounidenses.

Los que tienen residencia

Reine Preibus, jefe de gabinete del presidente de EEUU, afirmó ayer que el veto temporal no afectará a quienes poseen la tarjeta de residente permanente (green card), si bien tendrán que someterse a un mayor escrutinio. Priebus señaló que la medida "no incluye a poseedores de una 'green card'", que tienen el derecho a trabajar en EEUU y posteriormente a la ciudadanía, y no se les negará el regreso a Estados Unidos.



Sin embargo, el jefe de gabinete matizó que el veto tendrá un impacto en los residentes si "van y vienen" a esos países, pues estarán "sujetos a un mayor escrutinio".

Preguntado si los ciudadanos estadounidenses también pueden sufrir el impacto de ese bloqueo, Priebus respondió que dependerá de la "autoridad discrecional" del funcionario de aduanas de turno.



"Si eres un ciudadano que viene y va a Libia (uno de los países vetados) -explicó-, es probable que te sometan a más preguntas cuando llegas al aeropuerto".



El Poder Ejecutivo tendrá que defenderse de una acusación de discriminación religiosa. El presidente Trump indicó ayer, en un comunicado, que su decreto no apunta especialmente a los musulmanes. "Para ser claro, no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente", expresó Trump. "Esto no tiene nada que ver con la religión, se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro país".



Tras el periodo de 120 días, el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak. El presidente no ha dejado dudas respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió en Twitter.



Ayer, además, se realizó el primer bombardeo contra yihadistas en Yemen (57 muertos). Trump acordó también, con Arabia Saudita, vigilar de cerca el cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán