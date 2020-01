Rolling Stones lanzarán un disco de blues

Los Rolling Stones están trabajando en un nuevo disco de "blues", con temas nuevos y versiones clásicas, que podría publicarse antes de final de año, según confirmaron hoy en una entrevista en la cadena BBC 6 Music.



"En este momento estamos en el estudio editando nuevo material", dijo Richards, mientras que el bajista y guitarrista Ronnie Wood añadió que la banda recientemente grabó "once temas en dos días".



"Fue una sorpresa para nosotros. No era nuestra intención hacer eso. Me gustaría tocarlos aquí ahora mismo, estoy encantado (con las canciones)", dijo Wood.



El líder de la banda, Mick Jagger, relató por su parte que los cuatro músicos se juntaron "antes de Navidad" para una sesión de estudio y "probablemente" volverán a hacerlo en un futuro cercano.



"Está sonando bastante bien", adelantó el cantante.



La veterana banda británica publicó su último álbum de estudio en 2005, "A Bigger Bang", e incluyó dos temas inéditos en 2012 en el recopilatorio "Grrrr!".



Las nuevas sesiones del grupo en el estudio incluyen nuevo material y versiones de temas clásicos de "blues", incluidas canciones de Little Walter y Howlin" Wolf.



"El sonido es tan auténtico que asusta", señaló Wood, que aseguró que la banda no tuvo siquiera que ensayar antes de la grabación.



"Simplemente elegíamos una canción que fuera bien con la armónica de Mick (Jagger) o con un "riff" de guitarra y funcionaba bastante bien", relató.



Los cuatro componentes de los Rolling Stones inauguraron ayer en Londres la exposición "Exhibitionism", que repasa el más de medio siglo de historia el grupo a través de más de medio millar de objetos.