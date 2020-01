Exprefectos del ex Conalde: “Nunca dejamos solo a Leo”

Cuatro de las cinco autoridades que formaban parte del desaparecido Consejo Nacional Democrático (Conalde) coinciden en que nunca se dejó solo al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, tras haber sido encarcelado después de los enfrentamientos en Porvenir y de que se lo responsabilizara de la muerte de 11 personas. El único que opina lo contrario es Manfred Reyes Villa. La hija del pandino, Pamela Fernández, cree que si los exprefectos de la llamada media luna se hubieran mantenido firmes sin sentarse a negociar con el Gobierno, otra historia se estaría contando ahora.



El exprefecto de Cochabamba, desde EEUU, donde radica, considera que ahora todo el mundo sabe que el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo, a Evo Morales y a la gente que no permite pensar diferente.

“Habría cambiado totalmente la historia si es que Rubén Costas no nos hubiera traicionado. Él sigue de gobernador porque es funcional al Gobierno y porque ha traicionado al Conalde y ha viabilizado el referéndum revocatorio después de que todos los prefectos de la media luna habían acordado lo contrario”.

La otra mirada

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, dice que Reyes Villa miente y que más bien fue él quien planteó el referéndum revocatorio y que retó al presidente Evo Morales.

“¿Si dejamos solo a Leopoldo? Yo creo que no. Lo único que se hizo fue evitar más muertes tras los hechos de Porvenir”, dijo Peña, que reveló que el día en que detuvieron a Leopoldo Fernández, el 16 de septiembre de 2008, Rubén Costas propuso a los otros prefectos ir a Cobija para apoyarlo, pero que los militares lo impidieron.

Rubén Costas, desde Trinidad, calificó como una ‘barbarie’ la persecución judicial desatada por el MAS contra los líderes opositores en Bolivia y que en las últimas horas se ha manifestado en la sentencia a 15 años contra Leopoldo Fernández.



Por su parte, Mario Cossío, el exprefecto de Tarija que el 16 de diciembre de 2009 viajó a Paraguay para solicitar refugio político, dice que en el plano personal ha recibido la noticia sobre la sentencia contra Fernández con profunda tristeza.

“Leo es un hombre que no merecía este tipo de trato ni esta sentencia, que es política, que lo que hace es consumar la amenaza que en 2008 hizo Evo Morales y el vicepresidente a todo el grupo de prefectos que liderábamos la lucha por la democracia, de que todos íbamos a terminar presos y condenados. Los hechos demuestran que hemos sufrido una persecución”.

A diferencia de lo que opina Reyes Villa, Cossío considera que hubo unidad entre los entonces prefectos y que eso se ha manifestado claramente en toda la lucha y resistencia a lo que él llama modelo totalitario.



Para quien fuera la carismática prefecta de Chuquisaca y que ahora está con arresto domiciliario, Savina Cuéllar, el Gobierno se ha dedicado a perseguirlos eternamente y no le parece que a Fernández le den una sentencia cuando no golpeó ni baleó a nadie. “Debieron dar sentencia a Quintana y a quienes han preparado todo. A los inocentes, a los líderes, los están sentenciando y persiguiendo”.

Desde su arresto domiciliario de casi cinco años confesó que también está sufriendo porque no puede trabajar, ni visitar a su familia como le gustaría. Agregó que los que fueron prefectos de la media luna están juntos en las buenas y en las malas, y se excusó por no poder visitar a Leopoldo, pues su situación actual no le permite siquiera ir a sembrar papas en su chaco.



En lo que respecta a Ernesto Suárez dijo que compartió con Leopoldo la impotencia de ver al Poder Judicial sometido al Gobierno. “No es correcto decir que lo dejamos solo, ¿qué podría decirle yo que tengo 31 procesos? Al final y al cabo solamente es la familia la que termina acompañando en los momentos difíciles, porque la vida continúa para todos y no hay instancias a las que se pueda acudir cuando se tiene todo el poder copado. ¿Qué podíamos hacer?”, concluyó.

Habla la hija

Al respecto, Pamela Fernández, hija de Leopoldo, cree que si todos los gobernadores opositores en 2008 se hubiesen mantenido firmes, se estaría contando otra historia. “Si no se hubiesen sentado nunca a negociar con Evo Morales, no estaríamos viviendo lo que hoy estamos pasando. No lo digo como hija de Leopoldo, hablo desde la inseguridad jurídica que vive el país. Como dijo mi papá, esperamos que no haya otros Leopoldos en Bolivia. Por negociar, entre comillas, con este tipo de regímenes pasa lo que está pasando. “Se tiene que tener una oposición firme y no hablo de enfrentamientos ni de división”