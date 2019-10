Shah Mohammad Javid: “Aprendí a pedir por los talibanes que me secuestraron”

El médico cirujano ShahMohammadJavid llegaba a su residencia en Kotli, en la frontera pakistaní de Cachemira, cuando un comando del movimiento fundamentalista Talibán lo secuestró el 29 de octubre de 2011 y lo mantuvo cautivo durante cuatro meses. Estaba junto a su hijo, Fahad, de 12 años.



En una lluviosa mañana y bajo la carpa de primeros auxilios que se abrió para atender a los miles de participantes de la convención de la comunidad Ahmadía en las afueras de Londres, el médico pakistaní relató a EL DEBER la pesadilla que enfrentó durante cuatro meses que estuvo en manos de los talibanes. Hoy vive junto a su esposa y sus cuatro hijos a pocos kilómetros de la capital británica.



_¿En qué circunstancias lo secuestraron los talibanes?

Había recibido cuatro amenazas de muerte. Esa noche, llegaba a mi casa a eso de las 22:00 junto a mi hijo cuando varios encapuchados nos atraparon y nos ingresaron por la fuerza en un vehículo hacia un lugar de detención en Miransha, cerca de la frontera con Afganistán. Fue horrible y sufrimos los dos. Los talibanes me informaron entonces que eran dos razones por las que había sido secuestrado: en primer lugar, porque me consideraban un infiel debido a mis creencias y a mi pertenencia a la comunidad Ahmadía.



En Pakistán, los ahmadíes fuimos declarados en 1974 como “no musulmanes”, y desde entonces venimos sufriendo persecuciones, secuestros y asesinatos. Los talibanes son fundamentalistas y están en la posición opuesta a la nuestra. La segunda razón por la que me habían secuestrado era por mi dinero. Yo tenía una clínica privada y ellos querían fondos para financiar sus actividades terroristas. Mi familia tuvo que pagar 900.000 dólares por nuestro rescate. Soy un sobreviviente.



_¿Cómo lo trataron?

Durante el primer mes no me trataron tan mal. Durante dos meses fui torturado y recibí latigazos por lo que mi espalda comenzó a deshacerse por la sangre que salía de las heridas. Un día me pegaron una patada a la altura del hígado que casi me mata.



A mi hijo lo colgaron varias veces con la cabeza abajo delante de mí para que mi familia pague el rescate y también recibió latigazos en la espalda. Los talibanes tomaron contacto unas 20 veces con mi familia para pedir por el dinero bajo la amenaza de que me iban a matar. Así presionaban a mi familia para que les envíen el monto y aseguraban que iban a enviarme a mí sin mi hijo. Por fortuna mi esposa se puso firme y les dijo que no darían el dinero si no nos devolvían a los dos. Y así fue. Nos dejaron libres después de entregar la plata en febrero de 2012.



_Ud. es un sobreviviente. ¿Qué hizo después?

Tuvimos que dejar el país, inmediatamente. Ellos me alertaron que mi vida estaba en sus manos. Yo les decía que eso no era así, que mi vida estaba en manos de Alá (Dios), frente a lo cual me contestaban que no era así, que yo era un maldito infiel. Y les recordaba que no había un Dios para un solo grupo, que Dios era para todo el universo, de los hombres, de los animales, de las plantas, de todo. Aunque ellos no lo aceptaban, yo les decía que era musulmán.



Yo tenía plena certeza de que Dios me iba a salvar. Durante el cautiverio llamaban a mi familia, me pegaban y les hacían escuchar mis lamentos. Yo estoy seguro que me liberaron, no por el dinero, sino por las oraciones del califa de nuestra comunidad y de los miles de ahmadíes alrededor del mundo.



_¿Por qué cree que el extremismo sigue creciendo entre ciertos sectores musulmanes?

Desafortunadamente, clérigos iletrados son los que promueven la violencia. Los mullás son los que utilizan el islam para defender sus intereses políticos. El terrorismo es un fenómeno político, no religioso. Utiliza la religión para esos objetivos. Ellos le lavan el cerebro a la gente pobre. Son tan diferentes a los que nosotros pensamos que, en realidad, son rivales del islam y del santo profeta Mahoma.



Todos los musulmanes tenemos un gran amor por Alá, por el profeta y por el Corán, pero estos grupos no van en la profundidad de su mensaje. El islam exige la defensa de la vida y el buen trato a todos los seres humanos. Todas las acciones armadas de los grupos terroristas tienen como objetivo satisfacer intereses políticos. Ellos han politizado la religión. Entonces, la religión para ellos pierde sentido, es solo un medio para sus objetivos. Los grupos fundamentalistas nunca aceptan el diálogo, porque saben que no tienen argumentos. Hay que estar con ellos o contra ellos.



_¿Cómo ve la acción de los talibanes en Pakistán?

La gente pakistaní está sufriendo mucho por la acción de los talibanes. Pero desde que hace un año el Ejército decidió perseguirlos con operativos militares y aviones drones, ellos están retrocediendo. Uno de los grandes líderes de los talibanes, junto a otros 15 dirigentes, murió en uno de estos operativos. Pero antes, muchos militares apoyaban a los talibanes. Este es un proceso difícil que va a llevar mucho tiempo todavía.



_¿Llegó a sentir que Dios lo había abandonado?

En ningún momento me sentí debilitado. Mi fortaleza estaba en las bendiciones de Dios. Yo tenía plena certeza de que él me iba a proteger. Después de 15 días del secuestro, una noche, cuando estaba durmiendo, recibí una revelación del sagrado Corán. En el capítulo 30 hay un verso que dice: ¿No es el supremo el único que toma las decisiones? Por eso, estaba seguro que la decisión de Dios iba a prevalecer sobre lo que hacían y pensaban los talibanes. Muchas veces me pusieron la pistola sobre mi cabeza bajo la amenaza de que me iban a matar.



Yo les decía: hagan lo que quieran, pero mi vida y la vida de ustedes están en manos de Dios y no en sus manos. Si él quiere, ustedes me van a volar la cabeza, si no, voy a sobrevivir. Y aquí estoy, curando a la gente que así lo necesita. Ellos estaban impresionados y sabían de las enseñanzas de nuestra comunidad.



Dentro del cautiverio, los mullás me consultaban en mi calidad de médico y sabían que los ahmadíes somos gente verdadera. Pero se dejaban dominar por esos intereses políticos y económicos que están detrás del terrorismo. Después de mi liberación, he aprendido a pedir por la vida de mis secuestradores, porque creo que son seres humanos, pese a que están equivocados. Con los ojos de mi corazón, no con mis ojos físicos, recuerdo cada uno de los días que fui secuestrado. Por ello, espero que todos, sin importar su religión, hagan lo mismo