Muere el Premio Nobel de Literatura Günter Grass

El Premio Nobel de Literatura de 1999, el alemán Günter Grass, principal figura de la literatura contemporánea de su país y autor de la célebre novela El tambor de hojalata, falleció este lunes a los 87 años, anunció su editorial.



"El premio Nobel de Literatura Günter Grass falleció esta mañana a los 87 años de edad en una clínica de Lübeck", en el norte de Alemania, anunció la editorial Steidl en Twitter.



En su página web, la editorial publicó varias fotografías en blanco y negro del escritor, reconocible por su espeso bigote, sus gafas bajadas hasta media nariz y su inseparable pipa.



Hombre de izquierdas, polémico, que nunca cesó de confrontar a su país con su pasado nazi, Grass fue el escritor alemán de la segunda mitad del siglo XX más conocido en el extranjero.



El portavoz del ministerio de Exteriores indicó en una rueda de prensa que las autoridades alemanas estaban "profundamente afectadas" por esta "trágica" noticia.



Su obra



El escritor británico Salman Rushdie expresó en Twitter su "tristeza". Era "un verdadero gigante, un inspirador, un amigo". "Toca el tambor por él, pequeño Oskar", escribió, en alusión al héroe de El tambor de hojalata, un éxito planetario adaptado en 1978 al cine por Volker Schloendorff (Palma de Oro en Cannes y Óscar a la mejor película de habla no inglesa).



Al publicarse esta obra en 1959, el semanario Der Spiegel escribió: "Dio origen, en un libro, a la literatura alemana de posguerra". Sin las intervenciones incesantes de Grass en el debate público "Alemania sería otra Alemania", añadió.



Entre sus obras, escritas en un lenguaje exuberante y sin embargo preciso, lleno de fantasía y de ironía, figuran El gato y el ratón, Años de perro, El diario de un caracol, El rodaballo, Encuentro en Telgte, Es cuento largo, La ratesa y Mi siglo.



Su vida



Gunter Grass nació el 16 de octubre de 1927 en Dantzig, convertida en Gdansk en la actual Polonia, de una madre de origen cachubo (una minoría eslava de Prusia) y un padre alemán.



Vivió una "juventud alemana modelo" para su generación. Enrolado a los 11 años en las juventudes hitlerianas antes de combatir en la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los estadounidenses al final del conflicto y liberado en 1946.



A partir de entonces llevó una vida bohemia, estudió artes plásticas, esculpió, pintó y dio sus primeros pasos en la poesía. En los años 1950 se decidió por una carrera de escritor y se unió al "Grupo 47", que tenía por objetivo revitalizar la literatura alemana.



Entre sus compromisos más destacados de los últimos años destacaron sus campañas a favor de la coalición "rojo-verde" que aliaba a los socialdemócratas del canciller Gerhard Schroeder a los ecologistas o contra la "cruzada" del presidente George W. Bush contra Irak.



En 2006, Grass reveló en Pelando la cebolla, una obra que forma parte de sus memorias, que formó parte en su juventud de las Waffen SS, una unidad de élite del régimen nazi de Adolf Hitler. La confesión causó un enorme revuelo en su país.



El escritor, que tuvo cuatro hijos, también provocó una gran polémica en 2012 al publicar en la prensa alemana un poema en el que criticaba a Israel y acusaba a ese país de "amenazar la paz mundial". Israel lo declaró entonces persona non grata.



En 2014, tras varias hospitalizaciones, Grass afirmó en una entrevista que probablemente no escribiría más novelas debido a su avanzada edad. "Mi estado de salud no me permite concebir proyectos de cinco o seis años, y ésta sería la condición para el trabajo de investigación para una novela", dijo entonces a un diario regional.



Un registro de condolencias se abrirá la tarde del lunes en la casa de Grass, en Lübeck, donde tenía fijada su residencia.