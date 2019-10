¿Cuántas horas hay que dormir según la edad?

¿Cuántas horas dormiste anoche? Expertos en sueño de la National Sleep Foundation recomiendan que la respuesta debe estar acorde con tu edad. Así que intenta seguir estas recomendaciones para tener un reparador descanso.



Procura no tomar café antes de dormir, u otros insumos energizantes, y tomá en cuenta que las luces, incluyendo las de los dispositivos electrónicos, interfieren con el ritmo circadiano (el ciclo de vigilia y sueño) de cada persona.



Mira los consejos en función de la edad, resumidos por la BBC Mundo.

¿Estas durmiendo lo suficiente?



Recién nacidos (0-3 meses)

Lo ideal es que duerman entre 14 y 17 horas cada día, aunque también es aceptable que lo hagan de 11 a 13 horas. Lo que no se aconseja es dormir más de 18 horas.



Bebés (4-11 meses)

Se recomienda que duerman entre 12 y 15 horas. También es aceptable que descansen entre 11 y 13 horas, pero nunca más de 16 o 18 horas.



Niños pequeños (1-2)

No es recomendable que duerman menos de nueve horas y más de 15 o 16. Lo que se aconseja es que descansen entre 11 y 14 horas.



Niños en edad preescolar (3-5)

Entre 10 y 13 horas sería lo adecuado. Los expertos consideran que menos que 7 y más de 12 no sería aconsejable.



Niños en edad escolar (6-13)

Lo recomendable sería dormir entre 9 y 11 horas.



Adolescentes (14-17)

El rango de sueño aumentó una hora, entre 9 y 10 horas (antes era entre 8:30 y 9:30)



Adultos más jóvenes (18 a 25)

Entre siete a nueve horas al día, y no menos de seis ni más de 10 a 11.



Adultos (26-64)

Lo ideal sería dormir entre 7 y 9 horas, aunque no siempre se logra.



Adultos mayores (de 65 años)

Lo saludable es descansar de 7 a 8 horas al día.