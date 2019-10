Descubre que le era infiel gracias a Pokémon Go

La semana pasada el estadounidense Evan Scribner estaba en la casa de su exnovia cuando decidió abrir Pokémon Go para jugar con la aplicación que lleva a los usuarios a cazar personajes virtuales por lugares del mundo real.



Aunque la aplicación no indica la hora exacta en la que se captura una de estas criaturas, sí proporciona la fecha y ubicación de dónde el jugador atrapó un Pokémon, explica el diario The New York Post.



Cuando Scribner volvió a su casa, su pareja revisó la aplicación para ver qué Pokémon había capturado y notó que había atrapado uno cerca de la casa de su exnovia. Ante su reclamo, Scribner no pudo encontrar una buena excusa de por qué había estado ahí y tuvo que confesar la verdad. "Se enteró la noche pasada en mi casa y desde ese momento no se contactó más conmigo", manifestó Scribner, según Infobae.



El juego es uno de los más populares de los últimos tiempos. A tres semanas de su lanzamiento en Estados Unidos, es la aplicación más descargada y aumentó las acciones de Nintendo en 120%.