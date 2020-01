Bases cocaleras queman el acuerdo de 14.300 hectáreas para La Paz

Hace poco se inició el tratamiento en grande de la Ley General de la Coca en la Asamblea Legislativa. El Gobierno aceptó modificar el artículo relacionado con la extensión de plantaciones de la hoja de coca del proyecto de la nueva Ley General y aumentó a La Paz de 13.000 a 14.300 hectáreas. Sin embargo, las bases del sector cocalero no solo rechazaron este acuerdo entre los dirigentes y el Gobierno, sino que quemaron el documento y anunciaron que reactivarán las movilizaciones.



La Ley 1.008 establecía para los Yungas 12.000 hectáreas. El proyecto de ley que se empieza a tratar en la Asamblea establecía 13 mil hectáreas para Yungas y 7 mil para el trópico de Cochabamba. Luego de la negociación en la que participó durante la madrugada el presidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que el Gobierno ha propuesto a los cocaleros de los Yungas el aumento a 14.300 hectáreas. Otras fuentes del Gobierno señalaron que el trópico de Cochabamba se quedó con 5.700.



“No lo aceptamos, se legaliza la coca de Chapare, que va todo a lo ilegal, y de paso rinde más que nuestras tierras. No es justo, nos radicalizaremos, volveremos a las protestas, más compañeros llegarán de Yungas”, gritó un dirigente cocalero en las afueras de Adepcoca.



Horas previas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño ya había adelantado un principio de acuerdo.



"Hay principios de acuerdo en la mesa que se ha reinstalado. Hubo un cuarto intermedio y una reunión en la que el presidente Evo Morales ha planteado una propuesta que ha sido aceptada. Hay un principio de acuerdo, se trabaja el detalle de la redacción y cuando se tenga ese detalle nosotros como Cámara de Diputados iniciaremos el tratamiento de la ley", señaló Montaño a EL DEBER.

La Asamblea trata el proyecto de Ley de la Coca

En el Chapare

El dirigente de los cocaleros de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo a ANF que todavía su sector no tiene información oficial sobre el acuerdo del Gobierno con dirigentes de Yungas.



"Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que se van a mantener las 7 mil hectáreas para el Chapare, estamos seguros que el Gobierno va a cumplir con ese compromiso. De todas formas tenemos una reunión de las seis federaciones hoy a las 15:30 y ahí vamos a convocar a una conferencia de prensa", afirmó.



En el mismo sentido, la diputada del Chapare, Nora Fernández, ratificó que el acuerdo que tienen con el Gobierno es que para el Chapare sea 7 mil hectáreas y "eso se debe respetar". "Pero la información que hasta el momento tenemos es que a ambos departamentos se podría aumentar" la cantidad de superficies de cultivos de coca, apuntó Fernández.

Por su parte, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, puso en su cuenta de Twitter que se tratará el proyecto de ley en su estación en grande en la Asamblea, y luego se hará un cuarto intermedio hasta esta tarde "a la espera de acuerdos". En este momento se lee el proyecto de ley en la Cámara de Diputados.