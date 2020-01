La OEA posterga el debate sobre la crisis en Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) decidió dejar para la próxima semana (23 de junio) el debate sobre la crisis política y social en Venezuela, y no tocar el tema durante la Asamblea General del organismo que comienza hoy en la capital dominicana.



Luis Almagro, titular de la OEA, que dio un paso sin precedentes el 31 de mayo al invocar la Carta Democrática contra la voluntad de Caracas y por petición de la oposición venezolana, aseguró recientemente en una entrevista con EFE que "no se entendería" que la OEA no abordase el tema regional más acuciante que está sobre la mesa, la crisis política y social de Venezuela, en su cita anual de máximo nivel a la que asistirán 27 cancilleres y altos representantes de los 34 países miembros.



Sin embargo, ayer aplazó el debate hasta la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que reúne a los embajadores ante la OEA en Washington, convocada para el 23 de junio a petición suya. “Durante la presente Asamblea seré muy respetuoso de las formas y de la agenda de la asamblea", explicó en?Santo Domingo.



Enfrentados por la fecha

En la víspera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que si la oposición cumple los requisitos previstos en la ley para convocar un referéndum revocatorio de su mandato, será “el próximo año y punto”.



Maduro se refirió además a las firmas que el Consejo Nacional Electoral excluyó de las 1,8 millones rúbricas presentadas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para solicitar el referéndum y calificó de grave que hayan entregado 600.000 "chimbas", en referencia a las que "no cumplieron con los criterios establecidos" según el ente electoral. “Yo quiero que todo el mundo esté consciente, porque ellos trataron de incendiar el país y no lo pudieron incendiar y aquí no va a haber chantaje que valga”, añadió.



La respuesta del líder positor Henrique Capriles no se hizo esperar. “El referéndum revocatorio será este año y punto", sostuvo en su cuenta de Twitter y agregó: “el pueblo firmó impecablemente y para algo está validación”.



El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), el opositor Henry Ramos Allup, consideró que "están dadas todas las condiciones para que el referéndum se celebre este año. “Aquí no se trata de intereses particulares ni partidistas sino de la angustia de que no queremos que Venezuela siga en esto, porque se está destruyendo”, precisó



La oposición promueve el referéndum como una vía de solución a la crisis que vive Venezuela, país que ha sufrido el impacto de la caída de los precios del petróleo y afronta un agudo desabastecimiento de alimentos y medicinas.