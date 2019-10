El cantante Joe Cocker muere a los 70 años

El legendario músico de rock y blues, conocido por, entre otras muchas canciones, su versión de los Beatles With a little help from my friends, contaba con una carrera de cinco décadas y alcanzó notoriedad mundial por su participación en el célebre festival de Woodstock en 1969 y precisamente por la interpretación de la canción compuesta por Lennon y McCartney.



Joe Cocker también participó en la apertura de Woodstock "94 como uno de los pocos que habían tocado en el festival original de 1969, siendo muy bien recibido por el público.



Cocker publicó casi 50 álbumes -más de veinte de estudio-, obtuvo un Grammy en 1983 por su dúo con Jennifer Warnes en Up Where We Belong, y recibió la Excelentísima Orden del Imperio Británico en 2007 por su contribución a la música.



Su agente declaró ante los medios que Cocker era "simplemente único" y que "será imposible llenar el espacio que deja en nuestros corazones". "Su éxito internacional como cantente de rock y de blues comenzó en 1964 y continúa hasta hoy", concluyó.



De voz rasgada inconfundible, otra de sus canciones más populares fue You Can Leave Your Hat On, especialmente conocida por aparecer en la escena del striptease de Kim Basinger en la película Nueve semanas y media. También se le recuerda por la balada You Are So Beautiful, éxito de 1975.



Esporádicamente participa en giras. Se le conoce a veces como The Sheffield Soul Shouter (El Alma Gritona de Sheffield).



En 2007 participó en la película A través del universo, interpretando la canción “Come together”.



Falleció el 22 de diciembre de 2014 en su casa de Colorado como consecuencia de un cáncer de pulmón, a los 70 años de edad.



Discografía

?

With a little help from my friends (1969)

Joe Cocker! (1969)

Mad dogs and englishmen (1970) (álbum en directo)

Cocker happy (1971) (recopilatorio publicado en Australia)

Joe Cocker: something to say (1972)

I can stand a little rain (1974)

Jamaica say you will (1975)

Stingray (1976)

Live in L.A. (1976) (álbum en directo, grabado en 1972)

Space Captain. Joe Cocker live in concert (1976) (álbum en directo, grabado en 1970-72 y publicado en Italia)

Joe Cocker"s greatest hits (1977) (recopilatorio)

Luxury you can afford (1978)

Live in New York (1981) (álbum en directo, publicado en Australia)

Sheffield steel (1982)

The best of Joe Cocker (1983) (recopilatorio publicado en Australia)

Civilized man (1984)

Cocker (1986)

Unchain my heart (1987)

One night of sin (1989)

Joe Cocker live (1990) (álbum en directo)

Night calls (1991)

The best of Joe Cocker (1992) (recopilatorio)

The legend (1992) (recopilatorio)

Have a little faith (1994)

The essential Joe Cocker (1995) (recopilatorio)

The long voyage home (1995) (recopilatorio en caja)

Organic (1996)

Across from midnight (1997)

Greatest hits (1998) (recopilatorio)

No ordinary world (1999)

The anthology (1999) (recopilatorio 1964-1982)

Vance Arnold & the Avengers (1999) (álbum en directo, grabado en 1963)

Standing here-Live in Colorado (2001) (álbum en directo, grabado en 1981)

Respect yourself (2002)

Greatest love songs (2003) (recopilatorio)

The ultimate collection 1968-2003 (2003) (recopilatorio)

Ultimate collection (2004) (recopilatorio)

Heart & soul (2004)

The complete Fillmore East concerts (2006) (álbum en directo, grabado en 1970)

Gold (2006) (recopilatorio)

Hymn for my soul (2007)

Classic Cocker (2007) (recopilatorio)

Live at Woodstock (2009) (álbum en directo, grabado en 1969)

Hard knocks (2010)

Icon (2011) (recopilatorio)

Fire it up (2012)



Algunas cosas curiosas:



Fue expulsado del instituto de enseñanza media y nunca obtuvo su diploma.



“Woman to woman” se incluyó en el videojuego Grand Theft Auto: San Andreas en la emisora de radio Classic Rock K-DST.



En la película "Nueve semanas y media", Kim Basinger hace un striptease mientras suena la canción de Joe Cocker “You can leave your hat on”.



En la película de Julie Taymor Across the Universe (2007), Joe Cocker interpreta varios papeles secundarios y participa en la banda sonora con “Come together” de los Beatles.



El leve movimiento de sus brazos al cantar se conoce como síndrome de Joe Cocker en quienes lo hacen de forma involuntaria.



Su canción "You are so beautiful" acompaña los títulos finales de la película "Carlito"s Way" del año 1993, dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller y Jorge Porcel.



Su versión de “With a little help from my friends” se escucha en la presentación de la serie "The wonder years", conocida en español como "Los Años Maravillosos".