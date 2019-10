Ministro retira a militares de los predios de la 'U'

El Gobierno nacional dio la orden de replegar a los efectivos militares que hasta ayer apoyaron en las medidas de control en la Universidad "Gabriel René Moreno", horas después de los hechos violentos que se registraron durante el miércoles.



"El Gobierno no va a intervenir, eso lo garantizo. Por las condiciones en que se están dando las cosas ya no podemos participar y hemos dado la orden de que se replieguen, ya es un tema que escapa (a sus manos), esa no es nuestra función. Nosotros podemos apoyar como en cualquier proceso electoral, pero mantener la presencia (militar) ahí puede interpretarse como otra cosa y, además, hay varios soldados heridos", sentenció el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.



Como resultado de los enfrentamientos y las protestas hubo daños a vagonetas y motocicletas de la Policía, además de uniformados lesionados con piedras y pales.



"Lamento que nuestros estudiantes hayan procedido de esta manera, estos vehículos son del Estado. El rector (Juan Ortubé) se comprometió a que ellos van a resarcir los daños causados", explicó el comandante departamental de la Policía, Sabino Guzmán.



La Policía presentó anoche una denuncia contra 8 universitarios por daños calificados y organización criminal. Deberán ir a una audiencia cautelar ante un juez.



"Se les encontró objetos contundentes como piedras, ladrillos con cemento y algunos palos", explicó uno de los miembros de la UTOP.



Por su parte, la abogada Ana María Morales, por encargo del rector, llegó a la Felcc para garantizar que la universidad se hará cargo de los daños causados por la protesta estudiantil, a fin de que los 8 detenidos sean liberados. Asimismo, pidió a la Fiscalía dar con quienes hubieran incitado a la violencia.