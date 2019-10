Firma proveedora de dron se adjudicó por invitación

No fue a través de una licitación pública sino de una invitación directa a las empresas proveedoras la forma en que la Alcaldía adquirió los equipos para el centro de monitoreo móvil y dron para la Policía departamental a fines de 2014, así lo reveló ayer José Negrete, secretario de Defensa Ciudadana.



Para determinar si hubo irregularidades y sobreprecio, el alcalde Percy Fernández y el Concejo Municipal han instruido dos auditorías internas, las cuales no tienen fecha para que se conozcan los resultados.



Negrete explicó ayer ante el organismo deliberante, que se reunió en el salón parroquial de la localidad de Montero Hoyos, la forma de adquisición del equipo de seguridad a la empresa Army Security, el cual la Policía se ha negado recibir en las últimas semanas, pues el comandante Sabino Guzmán dice que no cumple con las especificaciones técnicas.



Además, otros expertos y fabricantes locales aseguran que el monto que pagó la Alcaldía (Bs 3,7 millones), es demasiado, porque con ese dinero se pueden adquirir seis drones y su puesto de mando, lo que ha generado dudas en la población.



Contradicciones

Esta semana, José Canudas, exsecretario de Defensa Ciudadana, indicó que la compra se hizo a través de una licitación, la cual fue descartada ayer por Negrete, que detalló que luego de hacer una cotización se determinó que el equipamiento ascendía a Bs 3.896.500, para lo cual se invitó a proveer a las firmas importadoras Urbantek, Avanza SRL, Imperium Security SRL y Army Security.



Al final, las dos últimas respondieron, aunque Imperium se pasaba del monto fijado y Army se enmarcó, siendo la escogida. Esta empresa entregó los equipos el 30 de diciembre de 2014 con el visto bueno del entonces comandante de la Policía Johnny Requena, que en su requerimiento del 18 de agosto de ese año pidió al alcalde que compre un dron con especificación de topodrone, según un documento que Negrete hizo conocer ayer.



El secretario de Administración y Finanzas, Manuel Medina, indicó que la invitación directa está permitida en el artículo 54 del Decreto Supremo 1436, que reglamenta la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, pues se trata de equipos para dotar a la Policía.



Compromiso

Dentro de su exposición Negrete reveló que la empresa vendedora admitió que hay 20 tipos de fallas, las cuales se comprometió subsanar; aun así no recibió ni apoyo ni rechazo a su informe, pues el plenario determinó enviar los documentos para que se realice otra auditoría interna.



El secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar, aseguró que no hubo favoritismo hacia la firma cuestionada, aunque admitió su desconocimiento si esta se formó para ganar el proceso de invitación directa