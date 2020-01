Cristina es imputada por lavado de dinero

Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina, ha sido imputada por el delito de lavado de dinero. El procedimiento penal fue presentado por el fiscal Guillermo Marijuán, en el marco de la investigación "La ruta del dinero K".



La decisión del fiscal, según publica el diario Clarín, fue tomada luego de que Leonardo Fariña, "valijero" del empresario Lázaro Báez, quien accedió a varios contratos en la era Kichner.



Fariña reveló que la ex presidenta y a su marido Néstor Kirchner participaron en maniobras de lavado de dinero y de fuga de divisas que se organizaron alrededor de la financiera SGI, conocida por los funcionarios kirchneristas como "La Rosadita" y que alcanza hasta Uruguay.



El fiscal Marijuán también imputó por ese mismo delito al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al financista Ernesto Clarens.