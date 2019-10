Radiohead lanza disco 'A moon shaped pool'

La banda británica Radiohead anunció este domingo en su página web el lanzamiento de su noveno álbum, que lleva el título de "A moon shaped pool", con un nuevo tema, "Daydreaming" (que puedes escuchar arriba de la nota).



Las otras canciones que componen el nuevo álbum son "Burn the witch", "Decks dark", "Desert island risk", "Full stop", "Glass eyes", "Identikit", "The numbers", "Present tense", "Tinker tailor soldier sailor rich man" y "True love waits".



El viernes el grupo informó en su web sobre "Daydreaming", que acompañó de un vídeo dirigido por el realizador estadounidense Paul Thomas Andersen en el que el líder del grupo, Thom Yorke, camina por espacios inquietantes como una casa vacía, un hospital o el pasillo de un hotel.



La pieza apareció publicada en la página del grupo bajo un título en el que se lee "Dead Air Space".



El último trabajo de Radiohead fue "The King of Limbs", publicado en 2011, tras lo cual los componentes de la banda se concentraron en diversos proyectos en solitario.



Yorke grabó un disco en solitario, "Tomorrow"s Modern Boxes", que salió al mercado en 2014.



El baterista Phil Selway y el guitarrista y teclado Jonny Greenwood firmaron también trabajos de forma independiente.



Radiohead había desconcertado a sus fans esta semana al borrar su web y sus tuits el pasado domingo, al tiempo que envió por correo folletos con un mensaje críptico a algunos de sus seguidores, lo que avivó los rumores sobre un posible nuevo disco.



El martes, el grupo retomó su presencia en línea, al compartir diversas animaciones a través de la red social Instagram.