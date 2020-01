Niño de 6 años llama a la policía para denunciar infracción de su padre

Robbie Richardson decidió denunciar a su padre a la policía de Massachusetts, Estados Unidos. El niño de 6 años llamó a la policía y dijo haber visto a su padre cometer una infracción al pasarse un semáforo cuando estaba en rojo.



"Mi padre avanzó cuando la señal estaba en rojo", dijo el pequeño en la llamada que fue subida a YouTube por la policía de Quincy y que tuvo gran repercusión en los medios de comunicación estadounidenses . "Él tiene una camioneta negra, pero él estaba en el auto nuevo de mi mamá", detalló el niño.



"¿Qué fue lo que sucedió?, preguntó el receptor de llamada al 911.

"Estaba yendo a lavar el auto y avanzó en señal roja", explicó el niño.

La policía habló con Michael Richardson, el padre del niño, el que se disculpó por lo sucedido.



"Él me dijo: "Papá te pasaste cuando estaba la señal en rojo". Yo le respondí: "No, Robbie, puedes avanzar si paras y ves que no está viniendo nadie". Me respondió "No, no puedes. Y me dijo que llamaría a la policía", contó Michael a la CBS Boston, que nunca se imaginó que su hijo cumpliera su amenaza.

?

Entrevistado por el Boston Globe, el pequeño dijo que si su padre volviese a cometer la misma infracción no llamaría a la Policía "Voy a llamar al médico para que revise los ojos de papá", comentó.