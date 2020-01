Cala: "En todas partes nos resistimos al cambio"

Cara conocida de la cadena internacional de noticias CNN en Español durante varios años, Ismael Cala dejó de lado su faceta de periodista especializado en entrevistas a famosos para convertirse en un conferencista y escritor motivacional. El comunicador cubano retorna a Santa Cruz para realizar una conferencia y presentar su libro Despierta con Cala, como parte de su gira mundial 2017.

- La gira Despierta con Cala lleva el mismo nombre de su más reciente libro. ¿Qué cosas nuevas encontrará el lector con respecto a sus anteriores obras, como El analfabeto emocional?

En el libro Despierta con Cala abordo siete temas clave para una vida en equilibrio: Mente y espíritu, Salud y cuerpo, Amor y relaciones de pareja, Familia y hogar, Amigos y vida social, Finanzas y Tiempo para ti. Los anteriores eran monotemáticos, pero en este explico siete aristas para un gran tema, que es la vida misma. Este es un libro que va dirigido a quienes creen que tienen un camino por recorrer, a las personas que vinieron a este mundo con la responsabilidad de tomar el control sobre sus decisiones.

- ¿Cuál es la relación entre el despertar de conciencia, la búsqueda de la felicidad y la productividad?

La falta de conciencia es el primer problema del mundo, si todos despertáramos nuestra conciencia, resolveríamos muchas de nuestras dificultades. Es imprescindible para rendir mejor en el trabajo y para alcanzar la felicidad. En la conferencia, explicaré la arquitectura del ser.

- ¿Qué lo motivó a convertirse en un líder inspiracional?

Creo que siempre he estado inspirando a través de los medios de comunicación, intentando trabajar la conciencia. Sin embargo, no fue hasta que un día ofrecí mi primera conferencia en Perú y Ecuador que caí en cuenta de la gran recepción que había tenido en el público. Entonces me hice la siguiente pregunta: ¿por qué no enfocarme en esta ruta, que es además un nuevo reto para mí?

- ¿Qué ha encontrado en común en las preocupaciones de la gente de los diversos países que ha visitado?

Las personas somos, en todas partes, resistentes al cambio. Vivimos en un mundo en el que lo único seguro es el cambio, la incertidumbre. Y por eso debemos prepararnos, para poder insertarnos en esa nueva realidad. Pero también he encontrado personas dispuestas a cuestionarse si quieren seguir viviendo en piloto automático. Cada vez más.

- ¿Las motivaciones y aspiraciones del latinoamericano, del europeo y del norteamericano son las mismas? ¿En qué se diferencian y en qué pueden ser similares?

Hay muchas coincidencias. Vivimos en un mundo globalizado, aunque tengamos particularidades. Mientras me haces esta entrevista estoy en Madrid, donde acabo de presentar el libro, y siento que en Europa hay cierta resistencia a entender el proceso del despertar de conciencia y el desarrollo personal. Hay mucha resistencia. En Estados Unidos y América Latina es distinto. Los latinoamericanos tenemos menos complejos en estos temas.