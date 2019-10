El virus zika puede permanecer en el semen hasta dos meses

El virus Zika ha sido detectado en el semen de un hombre británico dos meses después de que resultara infectado, lo que sugiere que el virus puede persistir en el semen mucho después de que los síntomas de la infección hayan desaparecido, según han informado este viernes funcionarios de salud británicos.



El portal El Mundo indica que investigadores de Salud Pública del Reino Unido han señalado que el hombre, de 68 años, se infectó con el virus en 2014 en la Polinesia Francesa. Fue sometido a la prueba del virus mientras todavía tenía fiebre y se detectaron bajos niveles de Zika en muestras de sangre.



Sin embargo, pruebas posteriores de esperma arrojaron resultados positivos a los 27 y a los 62 días de haberse iniciado los síntomas. Estos resultados fueron publicados en una carta en Emerging Infectious Diseases, una publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, según sus siglas en inglés).



Los especialistas alertan de que estos hallazgos indican una transmisión prolongada del virus por vía sexual, lo que debería tenerse en cuenta a la hora de establecer los métodos de transmisión.



En paralelo a la publicación de este estudio, Washington ha albergado una conferencia sobre Zika en el marco de la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS) y los expertos admitieron que no se sabe cuánto tiempo puede permanecer el virus en el semen o en otros fluidos. "No sabemos si es una, dos semanas o 62 días. Necesitamos hacer estudios como hicimos con el ébola, pero ahora mismo no sabemos", reconoció Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.



"No sabemos cuánto dura. Y no sólo hablamos de un fluido, sino de más. Orina, saliva, leche materna. No sabemos cuánto persiste el virus en ellos", añadió Christopher Dye, director de estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que tener una vacuna lista para prevenir la infección tardará al menos 18 meses, aunque es probable que "en semanas" sí se pueda disponer de un test diagnóstico para detectar la infección, otro de los asuntos más urgentes para poder identificar a las personas que puedan ser portadoras del Zika incluso aunque no tengan ningún síntoma aparente, como ocurre en la mayoría de los casos.