Mónica Bellucci altera las redes nadando desnuda

La actriz italiana, Mónica Bellucci, que este 30 de septiembre se despide de sus 51 años, posó nadando desnuda para la revista francesa Paris Match, que la describe como una "flor de agua" que luce "más luminosa que nunca".



En las páginas interiores de la revista, la actriz habla de cómo es el sexo para una mujer con medio siglo de vida.



"Lo que puedo asegurar es que pronto voy a tener 52 años y no puedo imaginarme ahora hacer el amor sin amor. Cuando en una relación la sensualidad y la sexualidad se encuentran, es algo magnífico. Sobrevive a lo largo del tiempo”, relata la diva italiana.



La sesión fotográfica de a la actriz italiana se da en medio de las expectativas por su retorno al cine. Este año aparece en la nueva película de Emir Kusturica, On the Milky Road, que presentará en el Festival de cine de San Sebastián.



El año pasado fue una de las chicas Bond, la primera mayor de 50 años, junto a Daniel Craig y ha participado en la nueva temporada de la serie Twin Peaks de David Lynch, que se estrena en 2017, y de Mozart in the Jungle, junto a Gael García Bernal.