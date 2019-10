La importación de arroz sube 37.000 toneladas

Manzanas, bombones, galletas, chocolates y leche aumentaron notablemente su importación entre 2010 y 2015, pero ninguno lo hizo más que el arroz. El ingreso legal de este cereal subió de casi 2.000 toneladas a 39.000 toneladas en ese periodo, es decir, cerca del 1.900%. En tanto que el sector arrocero nacional ha visto caer su producción un 40% por las pérdidas de cultivos, lo cual ha obligado a los municipios declarar en zona de desastre a Yapacaní, Santa Rosa del Sara y San Juan de Yapacaní.



Los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con información del INE, señalan, además, que el valor de la importación de arroz semiblanqueado, blanqueado, pulido o glaseado pasó de $us 817.212 en 2010 a $us 17,5 millones, un incremento de un poco más del 2.000%.



Luis Reyes, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), manifestó que la realidad de su sector es caótica y agónica no solo por el masivo ingreso de arroz de forma legal, sino sobre todo por contrabando y por las pólizas de mínima cuantía, que se escudan en el DS 1487, que modificó el reglamento de la Ley de Aduanas.

“Queremos que se derogue esta norma porque es desventajosa para los productores”, manifestó Reyes.



El titular de Fenca reveló que la producción nacional de arroz fue de 500.000 toneladas en 2015, pero este año ha mermado a 300.000.

“Ni eso estamos pudiendo vender por el masivo ingreso de arroz”, alertó.

Anunció que mañana sostendrán una reunión con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico y representantes de los viceministerios de Defensa Civil y de Recursos Hídricos y Riego para dar solución a su sector.



Industriales afectados

Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI), su presidente, Horacio Villegas, expresó con preocupación que están perdiendo el mercado interno y explicó que esto se da por el contrabando, la devaluación monetaria de países vecinos que hacen a sus productos muy competitivos para importar y por los costos laborales que se han elevado.



El 1 de mayo, el Gobierno promulgó la norma de Sustitución del Permiso de Importación de Alimentos y Bebidas que busca retardar los procesos de importación.



Para Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, este decreto es incompleto porque no se ha tomado en cuenta el negativo impacto que genera a la producción nacional la importación de arroz, maíz, trigo, carne vacuna y pollo, además que el principal problema es el contrabando