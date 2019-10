Poca voluntad de diálogo de Piñera impulsó la demanda ante La Haya

El canciller David Choquehuanca concedió una entrevista a la radio Bio Bio esta mañana en Chile, que duró pocos más de media hora, en la que explicó que durante la primera gestión de Michelle Bachelet (2006-2010) se analizaron muchas posibilidades de una solución definitiva al reclamo marítimo nacional.



No obstante, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), que sucedió a Bachelet en la presidencia, no se pudo avanzar porque no existió voluntad para dialogar y eso impulsó a Bolivia acudir ante la Corte Internacional de La Haya.



“Yo vine a Chile en noviembre de 2010, con la esperanza de trabajar, pero no ha sido posible porque no hemos encontrado voluntad (…) Por eso Evo decide conformar un Consejo para explorar varias posibilidades y como resultado anuncia que iremos a La Haya”, reveló.



Choquehuanca indicó que con Piñera se firmó un acta para conformar una comisión de alto nivel para buscar solución al reclamo marítimo boliviano.



“En el Gobierno de Piñera teníamos algunos temores, pero nos alegramos cuando ratificó la Agenda de los 13 puntos. Además, se firmó un acta que establece trabajar en propuestas concretas, útiles y factibles para encontrar una solución definitiva y ellos sabían que esa solución era mar con soberanía para Bolivia”, explicó.



El canciller recordó que la siguiente reunión para dar cumplimiento al acta firmada fue fijada para noviembre de 2010 y luego fue postergada unilateralmente por Chile hasta la actualidad.







El canciller chileno Heraldo Muñoz dio una conferencia de prensa cerca del mediodía en la que indicó que recibió "una nota, sobre la visita de Choquehuanca, después de enterarse por los medios que el canciller de Bolivia iba a visitar Chile".



"Queda absolutamente claro que la Corte de La Haya de ninguna manera puede obligar a Chile a ceder territorio", reiteró.



