El nuevo juego que se viraliza en las redes

Cada día son más los jóvenes que se unen al reto #CharlieCharlieChalleng que consiste en preguntar al juego, hecho con un par de lápices en forma de cruz encima de un papel con las palabras "sí" y "no", los interrogantes que se desean conocer.



Para los que creen en fenómenos paranormales, los lápices se mueven tras formular la pregunta y señalan una de las dos opciones posibles.



Otros creen que no es nada más que un simple entretenimiento, que tiene de sobrenatural lo mismo que cualquier película de terror.



La cadena de noticias BBC aclaró que el fenómeno se debe a la fuerza de gravedad y la posición delicada e inestable en la que se encuentran los lápices.



"La posición de los lápices es tan inestable que la menor variación en el ambiente que los rodea puede afectar su equilibrio", se lee en la nota.



No se sabe con exactitud por qué se eligió el nombre de Charlie, de lo que sí se tiene conocimiento es que se trata de una antigua tradición que invoca creencias cercanas a lo paranormal.



Videos colgados en YouTube, Vine e Instragram muestran el terror de algunos jugadores luego de una supuesta respuesta emanada desde el juego.





