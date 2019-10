Siles: sin estatutos aprobados no habrá pacto fiscal

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que para que un eventual pacto fiscal se traduzca en una ley se necesita que todos los departamentos tengan aprobados sus estatutos autonómicos departamentales.



Consultado si el Censo de Población y Vivienda de 2012 no era el requisito que se requería para llegar al pacto fiscal, como se contempla en la Ley 031 Marco de Autonomías, el ministro Siles dijo que "el debate y el pacto están abiertos y eso fluye, al acuerdo se puede llegar sin necesidad de tener estatutos (aprobados), pero se necesita una ley para poner en vigencia el acuerdo".



En una interpretación de la ley y los procedimientos, Siles aseguró que para llegar a un acuerdo del pacto fiscal las condiciones están dadas, pero para que ese acuerdo se traduzca en ley resulta indispensable tener los estatutos autonómicos aprobados.



El pacto fiscal es demandado por algunos departamentos, como Santa Cruz, ya que implicaría una redistribución de las rentas impositivas nacionales. Cuando se entregaron los resultados parciales del Censo de 2012, la gobernación de Santa Cruz exigió que se debatiera el pacto fiscal, pero el gobierno se negó. Ahora surge la versión de que sin estatutos aprobados no se puede avanzar en esa negociación.



En criterio de Siles, no perdió el MAS en los referendos autonómicos. "Los que perdieron fueron los departamentos que no ingresaron en el proceso autonómico. En cambio, Pando y Tarija tienen sus estatutos en vigencia por la velocidad de haber aprovechado todo este proceso de perfeccionamiento autonómico, y estarán en la sintonía de captar de manera más eficiente los resultados finales del acuerdo final del pacto fiscal", indicó Siles.



Por otra parte, el ministro dijo que el acuerdo por el pacto fiscal no se limita a la redistribución de los recursos, pues en su criterio también tienen que ver con las competencias.



Los estatutos por departamento



En los recientes referendos autonómicos, la opción No a los estatutos ganó en los cinco departamentos convocados a las urnas. Solo Pando y Tarija los tienen aprobados y autorizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



Los de Beni y Santa Cruz están siendo analizados por esa entidad. Las asambleas de los cinco departamentos en los que ganó la opción No deben empezar a redactarlos nuevamente, en un proceso que puede durar años.



Cuando los de Beni y Santa Cruz sean aprobados por el TCP, no pasarán por referéndum para entrar vigencia y lo harán de manera inmediata, según establece la ley.