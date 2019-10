Perú detalla ante La Haya inicio de límites con Chile

El Gobierno del Perú enviará una comunicación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para precisar el inicio de la frontera terrestre con Chile al existir una imprecisión de un término usado durante los alegatos orales.



La ministra de Relaciones Exteriores Ana María Sánchez oficializó la medida y explicó que lo que se busca es dejar claro que los límites entre ambos países inician en el Punto Concordia y no un mal denominado “Punto 1”, como señaló Chile durante su exposición.



Según publica "El Comercio", la autoridad precisó que la comunicación será enviada a través de la Embajada del Perú en los Países Bajos y añadió que lo propio se hará también con el Gobierno de Chile.



“La Cancillería peruana, desde que recibió copia de la documentación relativa al proceso entre Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia, ha venido y viene efectuando una permanente evaluación de los contenidos de la mencionada documentación, en defensa de los intereses permanentes del Estado”, dijo Sánchez a la agencia Andina.



Explicó que su Gobierno no se pronunció hasta el momento sobre este tema debido a la reserva que tuvo el proceso hasta el último 4 de mayo, y a su voluntad de no interferir en el desarrollo de los alegatos orales de la excepción de competencia chilena, llevados a cabo la semana pasada, en la sede de la Corte.



Los datos indican que Chile incluyó en la excepción preliminar de competencia presentada en julio del 2014 ante La Haya contra la demanda boliviana un mapa bajo el título “Tratado de Lima de 1929 entre Chile y el Perú”, en el cual se señala un denominado “Punto 1” como inicio de la frontera terrestre.



Perú rechaza dicha posición ya que sirve de base para que Chile alegue la propiedad sobre una porción de territorio de 37 610 metros cuadrados, denominado como “triángulo terrestre”. En la víspera el presidente del Perú, Ollanta Humala, dijo que intervendrá en el caso si es que "se pone en cuestión el vínculo de soberanía en Arica".