Alcaldía dice que cordón ecológico no es urbanizable

Ante la denuncia de la comercialización de lotes en el cordón ecológico de la ciudad, la Alcaldía pidió a la población que no se deje engañar porque está prohibido cualquier tipo de construcción. Aseguran que no existe ningún proyecto de un parque metropolitano en la zona.



Aunque no se conoce la identidad de la persona que ofrece los lotes se sabe que es en un terreno de 8.000 metros cuadrados. "No se puede construir ni canchas ni quintas, ni el sector privado, tampoco el público. Es una zona intocable", señaló Sandra Velarde, secretaria de Planificación del municipio.



Por su parte, Boris Salomón, director de Gestión Urbana anunció que en los próximos días se realizarán operativos en coordinación con la gendarmeria para realizar un rastrillaje en el cordón ecológico para evaluar los asentamientos que hay en el lugar.



Los activistas están alertas por esta oferta de lotes en esta área de protección ecológica. Adelantaron que están pidiendo toda la información al respecto.